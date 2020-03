Record de faillites dans l'horeca

Les deux premiers mois de l'année se sont soldés par une progression des faillites de 2,6% sur un an. L'horeca est particulièrement touché.

Le mois de février s'est soldé par 950 faillites en Belgique, soit 5,3% de moins qu'en février 2019, d'après les chiffres de Graydon. Sur les deux premiers mois de l'année en revanche, on est à 1.977 faillites, soit une progression de 2,6% à un an d'écart.

Ces 1.977 faillites ont provoqué la perte de 4.121 emplois directs. C'est le plus haut chiffre depuis 6 ans et c'est 18,3% de plus que sur les deux premiers mois de 2019.

Dix pour-cent des faillites concernent des entreprises actives depuis au moins 25 ans. Eric Van den Broele Graydon

Si le nombre de faillites depuis le début de l'année a légèrement diminué en Flandre (-1,5%) et à Bruxelles (-4,6%), on observe par contre une forte progression (+19,6%) en Wallonie.

Eric Van den Broele, directeur du service d'études chez Graydon: "La hausse déjà observée l'an dernier se poursuit cette année. La tendance qui voit des entreprises de plus en plus anciennes mettre la clé sous le paillasson se poursuit également. Dix pour-cent des faillites concernent des entreprises actives depuis au moins 25 ans." Le phénomène est davantage marqué en Flandre que dans le reste du pays.

L'horeca boit la tasse

Il pointe par ailleurs la mauvaise passe que traverse le secteur horeca. En janvier et février, 388 entreprises du secteur horeca ont fait faillite. C'est un record en chiffres absolus et une progression de près de 9% sur un an.