Record pour les créations d'emploi en Belgique

44.000 nouveaux jobs créés en un an, du jamais vu. Avec 42.233 créations d'emploi, c'est le secteur privé qui a été le plus grand contributeur de nouveaux jobs dans notre pays en 2018 selon les derniers chiffres de l'ONSS.

L’Office national de sécurité sociale (ONSS) a publié des chiffres encourageants pour le troisième trimestre de l'année écoulée. A la fin septembre 2018, les compteurs de créations d'emploi affichaient un boni de 44.206 emplois sur un an , confirmant la tendance haussière constatée depuis un certain temps sur le marché de l'emploi.

"Actuellement, le nombre d’offres d’emploi connaît un pic historique. Nous pourrions donc nous montrer plus ambitieux."

Jamais la Belgique n'avait créé autant de jobs en douze mois, de quoi réjouir la ministre des Affaires sociales, Maggie De Block (Open Vld) pour qui la politique du gouvernement Michel a "fait son effet. Grâce à la réduction des charges, les entreprises sont en mesure de créer plus d’emplois et ces jobs augmentent à leur tour le pouvoir d’achat."

Et la ministre libérale flamande se montre également satisfaite du taux d'emploi de la Belgique, "un pays qui n'a jamais connu autant de travailleurs qu’aujourd’hui", précise encore Maggie De Block. Pour la première fois, 7 Belges sur 10 âgés de 20 à 64 ans travaillent. Le taux d’emploi a donc grimpé jusqu’à 70%. Un résultat qui nous rapproche des meilleurs élèves européens. A titre d'exemple, nos voisins néerlandais et allemands affichent un taux d'emploi de respectivement 78% et 79,2%.