Recul des faillites en septembre, la Wallonie se distingue

Après un été ravageur ( 1.237 faillites en juillet et août, soit une hausse de 30% sur un an ), les banqueroutes se sont tassées au cours du mois de septembre à en croire le baromètre de la société de conseils Graydon. Le nombre de faillites a reculé de 9,7% par rapport à septembre 2017 à 947 faillites. Sur les neuf premiers mois l'année 2018, on dénombre 7.591 dépôts de bilan, c'est une baisse de 2,3% par rapport à la même période en 2017.

Triste record à Bruxelles

Et si la Région flamande (3.551 faillites depuis janvier, soit un repli de 9% sur un an) suit la tendance wallonne, ce n'est pas le cas à Bruxelles. 2.203 entreprises ont fermé leurs portes dans la région capitale depuis le début de l'année. C'est un record pour les trois premiers trimestres d'une année et un bond de 24,54 sur un an. Les analystes de Graydon expliquent toutefois que "le mois de septembre semble atténuer quelque peu cette forte baisse, parce que ce mois-ci seulement 259 déclarations ont été faites à Bruxelles. C'est 4,4% de moins par rapport à septembre 2017".