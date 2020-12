Relèvement du travail autorisé pour les indépendants retraités

Sont concernés: les conjoints des bénéficiaires d'une pension au taux ménage, les bénéficiaires d'une pension de retraite qui n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans et qui n'ont pas une carrière de 45 années, et les bénéficiaires d'une pension de survie uniquement.

Seuil de 65 ans

L'indépendant retraité de moins de 65 ans dont le conjoint est, lui aussi, plus jeune que 65 ans pourra travailler jusque 12.744 euros brut par an dans un cadre salarié.

Ainsi par exemple, un indépendant retraité de moins de 65 ans dont le conjoint est, lui aussi, plus jeune que 65 ans pourra travailler jusque 12.744 euros brut par an dans un cadre salarié (au lieu de 12.590 euros en 2020) et jusque 10.195 euros par an en tant qu'indépendant (au lieu de 10.071 euros en 2020).