Remplacement des F-16: nouvelle charge du sp.a contre Vandeput

Le document en question date de mars 2015 et révélé par De Standaard et de la VRT. Le texte fait état d'un grand appétit pour "un avion de combat de cinquième génération". Ce concept de cinquième génération est utilisé principalement par les Américains, qui en ont fait un argument de vente du F-35. Il comprend généralement la notion de furtivité (la capacité d'échapper aux radars), mais également la fusion de données (un ordinateur agrège toutes les données des différents capteurs), la capacité de transmission massive de données avec d'autres appareils, des nouveaux radars plus performants et la "supercroisière" (la capacité à voler au-delà de la vitesse du son sans postcombustion). Le Rafale française, l'Eurofighter européen et le Gripen NG suédois affichent eux aussi la plupart de ces caractéristiques, le F-35 faisant surtout la différence sur le critère de la furtivité.