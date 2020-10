Réorganisation judiciaire: une loi et une directive en chantier

Le moratoire sur les faillites a pris fin, mais la crise est loin d’être finie. L’occasion de voir où en sont les projets de refonte de la réorganisation judiciaire.

En cette période de crise, il nous revient que trois députés MR avaient déposé, le 10 juin dernier, une proposition de loi visant à aider les entrepreneurs en difficulté en facilitant l’accès à la procédure en réorganisation judiciaire (PRJ). Leur objectif était d’apporter, en ces temps difficiles, un meilleur remède que le moratoire sur les faillites, dont nombre de spécialistes avaient dénoncé les effets pervers (concurrence déloyale, maintien en vie artificiel de sociétés sans perspectives, etc.). Alors que cette proposition avait suscité initialement un vif intérêt à la Chambre et dans les milieux socio-économiques, on a un peu perdu sa trace depuis. "Elle avait été prise rapidement en considération en raison de l’urgence", explique Alain Zenner, avocat spécialisé dans le droit de l’insolvabilité, ancien sénateur et ancien secrétaire d’État adjoint, "puis elle avait fait l’objet, rapidement aussi, d’un avis du Conseil d’État: dès le 8 juillet. Puis des députés ont requis d’autres avis, notamment d’organisations professionnelles et syndicales. Ceux-ci ne sont arrivés que dans le courant de septembre. Elle a aussi fait l’objet de divers amendements, un passage à la moulinette politique qui s’est traduit par certaines dispositions qui me paraissent curieuses. Et aujourd’hui, après les vacances parlementaires, on ne sait plus très bien où en est cette proposition de loi."

Télescopage de textes

"Comme un nouveau gouvernement a pu être constitué, il reste à espérer que son examen soit repris au plus tôt, qu’elle soit amendée comme il convient, et que la loi soit adoptée et promulguée au plus vite, tant les effets de la crise économique menacent la continuité de nombre d’entreprises en soi viables", souligne l’avocat en marge d’un colloque sur la réorganisation judiciaire organisé ce vendredi par Anthemis.

Renseignements pris à la Chambre, il semble que la proposition suive bel et bien son cours. Mais d’urgence, il n’est désormais plus question. "C’est dommage que la Belgique n’ait encore rien fait à cet égard alors que, dans plusieurs pays voisins, des législations spéciales ont été adoptées en raison de cette crise", déplore Alain Zenner. Mais si cela semble traîner, c’est parce qu’entre-temps, la Belgique doit aussi transposer une directive sur la même matière et que les différents ministres concernés, ceux de la Justice (Vincent Van Quickenborne) et des PME (David Clarinval), souhaitent désormais mettre les deux textes au diapason.

La proposition de loi facilite l’accès à la réorganisation judiciaire, pour rappel. Elle prévoit entre autres la possibilité pour le président du tribunal de l’entreprise de nommer des mandataires de justice pour assurer la continuité d’entreprises en difficulté lorsque des circonstances ou des événements exceptionnels menacent leurs activités. Par comparaison avec la PRJ actuelle, elle prévoit une procédure peu coûteuse, plus simple, plus rapide et discrète pour obtenir des délais de paiement auprès du tribunal.

Une transposition qui s'annonce difficile

Mais la Belgique doit donc ouvrir un deuxième chantier sur la même thématique: notre pays doit transposer d’ici le 17 juillet 2021 la directive européenne du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures. "Cette transposition pourrait prendre beaucoup de temps", prévient Alain Zenner. "Il y a deux écoles pour la manière de le faire: soit en modifiant la législation actuelle sur la PRJ, soit en rédigeant une toute nouvelle procédure." Il y a aussi un choix à effectuer: l’Europe laisse aux États membres le soin de décider si plusieurs chapitres importants de la directive s’appliquent uniquement aux grandes entreprises ou également aux PME...

Parmi ses principaux points, la directive "oblige les États membres à contraindre les dirigeants d’entreprises menacées de discontinuité à veiller aux intérêts des créanciers et des autres parties prenantes, et à prendre les mesures appropriées pour éviter l’insolvabilité", explique l’avocat.

Elle exige aussi la mise en place de systèmes d’alerte précoce, prévoyant la prise de mesures préventives bien plus tôt que dans les procédures d’alarme existantes en Belgique. Ceux-ci ne concerneront pas uniquement les entreprises menacées dans leur survie, mais aussi celles dont le coût ou le niveau d’endettement paraîtra excessif. Elle institue une procédure de remise des dettes des entrepreneurs insolvables, levant aussi leurs déchéances. Elle incite à prendre des mesures pour améliorer l’efficacité en ces matières, et prévoit l’établissement de statistiques annuelles permettant d’évaluer l’état de la législation.

Un point où la directive diffère sensiblement de la PRJ belge actuelle tient à la durée du sursis, bien plus courte puisque ramenée à quatre mois. Avec prolongations possibles jusqu’à un an, mais à des conditions très strictes.