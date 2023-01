En s'accordant finalement avec Engie sur le principe de maintenir en état de marche les deux réacteurs nucléaires les plus récents, le gouvernement Vivaldi a mis un terme provisoire à plus de trois ans de querelles en son sein. Dans une reconstitution en trois actes (parution des actes 2 et 3 mercredi 18 et samedi 21 janvier), notre rédaction revient sur la trame de ce revirement.