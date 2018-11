Rouler en voiture coûte moins cher aujourd'hui que dans les années 70

Les Belges vont-ils suivre l’exemple français et manifester le 17 novembre prochain contre la hausse des prix du carburant? Avant de faire part de son mécontentement, l’économiste Philippe Defeyt invite à prendre du recul par rapport aux prix à la pompe.

Defeyt ne nie pas le fait que les prix des carburants routiers ont fort augmenté en Belgique au cours des derniers mois, en particulier le diesel. Le prix du diesel a augmenté de 16% entre début novembre 2017 et début novembre 2018.

Entre 1970 et 2018, le prix du diesel à la pompe est passé de 12 cents à 1,61 euro. Soit multiplié par 13. Pour l’essence, le prix a été multiplié par 7.

Premier constat: le prix du diesel a été multiplié par presque 13 entre début 1970 (0,12 euro le litre) et fin 2018 (1,61 euro le litre). Le prix de l’essence 98 n’a, lui, été multiplié "que" par 7 (passant de 0,22 à 1,55 euro le litre).

Pic historique en 2012

Mais il faut nuancer cela. D’abord en tenant compte de l’ évolution de l’inflation . L’évolution "réelle" des prix à la pompe devient d’un coup moins spectaculaire. C’est ainsi que le prix réel de l’essence est, en 2018, à un niveau inférieur aux prix de la période entre 2004 et 2015. Quant au prix réel du diesel, il est de 10% inférieur au maximum historique observé en 2012.

Lire plus

Il faut également tenir compte d’autres éléments. Ainsi, entre 1970 et 2018, le revenu disponible (à prix courants) moyen a augmenté plus vite que le coût moyen (achat + utilisation) des véhicules routiers. Autrement dit, acheter une voiture coûtait proportionnellement plus cher dans les années 70.