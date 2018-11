Selon la FEB, les actionnaires ne volent pas les salariés

Face aux coups de boutoir des syndicats, qui ne cessent de dire que le salaire des travailleurs est en train de filer peu à peu dans la poche des actionnaires, la FEB a tenu à remettre de l’ordre dans les chiffres. Et au passage, les pendules à l’heure. D’après une analyse réalisée par son chief economist, la part salariale dans la valeur ajoutée ne part pas uniquement chez les actionnaires, mais avant tout dans les investissements et les impôts.

C’est l’un des grands poncifs du PTB, des syndicats ou même du PS. La part salariale dans le PIB baisse, et ce sont les actionnaires qui s’en mettent plein les poches. Fin septembre encore, le PTB chiffrait à 191 euros précisément par travailleur ce "transfert indécent". La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a voulu remettre les pendules à l’heure (et les transferts à leur juste place). Son chief economist, Edward Roosens, a réalisé une étude pour voir à quoi était affectée cette part salariale en baisse.

"Cet excédent brut d’exploitation était surtout nécessaire pour pouvoir investir davantage." edward roosens chief economist à la feb

Car la FEB ne le nie pas, le poids des salaires dans le PIB est en recul au fil des ans. C’est même une tendance qui s’observe dans tous les pays. Entre 1995 et 2017, explique la FEB, la part salariale a chuté de 7% en Allemagne, et de 3,5% en Belgique et aux Pays-Bas. Mais ce n’est pas pour aller gonfler le bas de laine des actionnaires, dément la fédération patronale. "En 2017, la rentabilité du capital investi dans nos entreprises était à peine plus élevée que la moyenne enregistrée en 1995. Il faut en effet investir sans cesse davantage, et surtout plus fréquemment, explique Edward Roosens, ce qui engendre des amortissements plus élevés. Depuis quelques années, une fraction de plus en plus importante des bénéfices sert à payer les impôts. Enfin, les entreprises réservent de plus en plus de bénéfices pour des investissements futurs."

La FEB fait une petite démonstration pour appuyer ses propos. Prenez l’excédent brut d’exploitation (la part restante de la valeur ajoutée quand on en retire la masse salariale, les impôts indirects et les subventions aux entreprises). Il a augmenté dans la plupart des pays industrialisés. "C’est cela qui fait dire aux syndicats que les entreprises réalisent plus de bénéfices qui profiteraient directement aux actionnaires, dit la FEB. Mais la réalité est tout autre, nuance-t-elle. Cet excédent brut d’exploitation était surtout nécessaire pour pouvoir investir davantage."

Plus d’investissements

Pour preuve, les amortissements, dont la part est passée de 16,5% de la valeur ajoutée en 1995 à 20,7% en 2017. Pourquoi les entreprises ont-elles davantage besoin d’investir? "Car les investissements dans les solutions ou produits numériques ont des délais d’amortissement relativement courts, explique encore la FEB. Il faut donc en moyenne investir plus souvent et plus pour se maintenir au niveau technologique des concurrents."

Ajoutez à cela que la part des impôts directs sur les bénéfices a doublé entre 1995 et aujourd’hui, passant de 3,5% de la valeur ajoutée à 6% en 2017.

Et quid alors des dividendes versés aux actionnaires? La FEB, ici aussi, ne nie pas qu’il y a eu une progression. Entre 1995 et 2017, on est passé de 8 milliards de dividendes nets à 20 milliards. En chiffres absolus, cela peut sembler énorme. Mais il faut rapporter ce montant au PIB, qui a lui aussi progressé. En pourcentage du PIB, on est donc passé de 7,3% de la valeur ajoutée à 8,5% "Une progression qui est semblable à celle du PIB", note Edward Roosens.

Le chief economist prend à témoin les dernières données pour expliquer que la part des bénéfices des entreprises est moins versée aux actionnaires et davantage mise en réserve en vue d’investissements futurs. Depuis 2011, et particulièrement entre 2015 et 2017, elle n’a cessé de baisser. En 2011, les dividendes nets atteignaient 15% de la valeur ajoutée, alors que les bénéfices réservés chutaient à un niveau historiquement bas dans un contexte de grande insécurité politique (souvenez-vous des 541 jours de crise politique).