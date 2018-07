Services gratuits aux jeunes entreprises

La Région bruxelloise boucle la simplification de ses aides aux entreprises grâce à des formules d’accompagnement sur mesure alimentées par le know how du secteur privé.

C’est la touche finale à l’opération de rationalisation et de simplification de l’aide bruxelloise aux entreprises. À la rentrée prochaine, les candidats entrepreneurs ou les entrepreneurs dont le projet est en phase de croissance pourront faire appel à deux "business pass" via une simple inscription sur le site internet mybusinesspass.brussels, animé par hub.brussels et le point de contact 1819. Il s’agit d’un "package intégré de services adaptés aux étapes de vie d’une entreprise", annonce Didier Gosuin (DéFI), ministre bruxellois de l’Économie.