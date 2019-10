Seuls 11% des Belges ont un plan financier pour leur pension

Les résultats des études qui se penchent sur la façon dont nous appréhendons notre situation financière à la retraite se ressemblent. Selon l’Enquête nationale des pensions publiée par NN, cette perspective inquiète 64% des Belges qui disent ne pas (pouvoir) compter sur leur pension légale. Or, 75% de nos compatriotes envisagent la retraite comme une période positive dont ils comptent bien profiter pleinement: moins de stress, plus de temps à consacrer à sa famille, aux loisirs et aux voyages.

Manque de proactivité

En effet, à peine 11% des Belges disposent d’un plan financier et ceux qui ont ainsi pris les devants se font majoritairement accompagner et conseiller par un professionnel.

Seuls 21% des Belges estiment qu’ils auront besoin de plus de 250.000 euros et 41% considèrent que c’est "faisable"… Parmi les plus inquiets figurent les -35 ans. 47% s’attendent à devoir travailler au-delà de 67 ans et 6 sur 10 pensent qu’ils auront besoin d’un salaire d’appoint à la retraite.