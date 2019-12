Si le gouvernement Michel s'est trompé, que fallait-il faire?

"La réduction des coûts salariaux unitaires ne se traduit pas toujours par une baisse comparable des prix à l’exportation, mais influence en partie les marges bénéficiaires des entreprises", note la Banque Nationale de Belgique dans sa revue économique , comme nous l'écrivions ce jeudi matin. Les exportations belges ont augmenté moins vite que celles des pays voisins. La réduction des coûts salariaux (sauts d'index et tax shift) n'aurait donc pas servi à booster la compétitivité de nos entreprises ...

La gauche se déchaîne. "Les masques tombent. Comme la FGTB le dit depuis longtemps, le taxshift et le saut d'index c'est un détournement de fonds. Prendre à la majorité pour gaver quelques privilégiés", a réagi sur Facebook Robert Vertenueil, président du syndicat socialiste. "Nous le disions dès 2014. La BNB le confirme: moins de salaires, plus de bénéfices (et de dividendes)", a renchéri sur Twitter Ahmed Laaouej, président de la fédération bruxelloise du PS...