Subsidier les travailleurs âgés, la fausse bonne idée?

Deux chercheurs, Andrea Albanese et Bart Cockx (UGent), ont voulu savoir si les politiques menées pour maintenir les travailleurs de plus de 50 ans au travail avaient un impact. En effet, depuis 2000, les gouvernements successifs ont notamment joué sur les cotisations sociales pour tenter de rendre ces travailleurs plus attractifs sur le marché de l'emploi. Depuis 2013, elles sont réduites de 400 euros pour les plus de 54 ans.