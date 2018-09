Sur l'Isoc, Johan Van Overtveldt a parlé trop vite

Contrairement à ce qu'indiquait jeudi le cabinet du ministre des Finances, le gouvernement Michel n'a pas bouclé son évaluation sur la rémunération minimale des dirigeants d'entreprise. Et l'UCM sera bel et bien consultée.

L’affirmation en a étonné plus d’un, au sein du gouvernement Michel, ce vendredi matin. La veille, le cabinet du ministre des Finances nous fournissait le résultat de l’analyse promise sur la mesure la plus controversée de la réforme de l’impôt des sociétés (Isoc). A savoir la hausse (de 36.000 à 45.000 euros annuels) de la rémunération minimale des dirigeants d’entreprise , à laquelle est conditionné l’accès au taux réduit pour les PME. Sanction à la clef (5%) pour les contrevenants.

Même avec les 5% (déductibles) d’amende, le nouveau système est plus avantageux que l’ancien, argumentait-on chez Johan Van Overtveldt (N-VA). Conclusion: on ne touche pas à la mesure; on confirme simplement que le projet de faire passer la sanction à 10% à partir de 2020 est abandonné. Et l’Union des classes moyennes (UCM) de pester, à la fois contre la décision, mais aussi du fait de ne pas avoir été conviée afin d’exposer ses arguments.