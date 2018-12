Sur les salaires et le pouvoir d'achat, la guerre (des chiffres) est déclarée

Plusieurs enquêtes récentes montrent que les rémunérations des travailleurs ont augmenté (ou baissé) ces dernières années, mais les résultats varient largement. Qui dit vrai, qui dit faux?

→ Les faits

C’est, à première vue, à n’y plus rien comprendre. Du côté syndical, on pointe des chiffres en provenance de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de la Commission européenne, montrant que la rémunération des travailleurs a baissé (de 2,3% entre 2015 et 2017 pour l’une et de 1% de 2015 à 2019 pour l’autre).

Sauf que d’autres données semblent dire exactement l’inverse. À en croire le Bureau fédéral du Plan, le pouvoir d’achat aurait grimpé, en Belgique, de quelque 5,4%, de 2015 à 2018. Il y a, encore, cette étude de la KUL, publiée la semaine dernière, suggérant que le pouvoir d’achat des Belges aurait progressé, de 2014 à 2020, de 5,2%.

Et puis, il y a la dernière polémique en date. Ce week-end, dans le cadre de son enquête salariale, le consultant Deloitte glissait que, grâce au "tax shift" initié par le gouvernement Michel, les plus bas salaires avaient bondi, en net, de 20%. Non-sens, a aussitôt répliqué l’économiste Philippe Defeyt. Ces 20% ne tiennent pas la route; dans le meilleur des cas, le pouvoir d’achat a progressé de 6,1%.

Tentons d’y voir plus clair dans cette guerre des chiffres.

→ Le décodage

Attention, il faut s’entendre. De quoi parle-t-on? Parce que rémunération des travailleurs n’équivaut pas à pouvoir d’achat, ce dernier englobant généralement d’autres sources de revenus, mobiliers ou immobiliers.Voilà déjà de quoi réconcilier la Commission et le Plan. Ensuite, une année n’étant pas l’autre, gardons toujours à l’œil la période considérée.

Entrons à présent dans le vif du sujet. La hausse du salaire net de 20%, mise en avant par Deloitte? À vrai dire, difficile de lui mettre la main dessus; nous avons tenté d’obtenir la méthode de calcul de la société de consultance, sans succès. En se promenant sur le site dédié au tax shift et mis en place par le Fédéral (www.montaxshift.be) et en effectuant des simulations sur les plus bas salaires, la plus importante hausse de salaire net enregistrée en 2018 est de 115 euros (146 euros dès 2019). Soit toujours moins de 10% d’augmentation.

Une explication se dessine toutefois. Sur ce site, les montants présentés sont cumulatifs: le gain de 2018 comprend déjà ceux enregistrés depuis 2015.Par contre, si on les additionne ce qui constitue une erreur mais peut être induit par la présentation , on obtient un gain nettement plus costaud. Se serait-on emmêlé les pinceaux chez Deloitte?

C’est ce que pense Philippe Defeyt, qui s’est livré à ses propres calculs. Qu’a tenté de cerner l’économiste? L’évolution, de 2015 à 2018, du pouvoir d’achat lié aux seuls salaires soit la progression du net, amputée de celle de l’indice général des prix, reflétant notamment l’inflation ou la hausse de certaines accises. Ce que cela donne? Pour les plus bas salaires, et en temps plein, une hausse allant de 4,5% à 6,1%. De quoi modérer l’ardeur de ceux qui se montrent trop enthousiastes, tout comme la grogne des mécontents se plaignant que le gouvernement Michel ait repris d’une main l’entièreté de ce qu’il donnait de l’autre.