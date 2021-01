Taxe comptes-titres ou redevance TV?

Par contre, sur le terrain politique, on peut comprendre que cette contribution fasse débat parce qu'elle n'a plus grand-chose à voir avec une taxe sur les plus fortunés. En Belgique, des ultra-riches détiennent un patrimoine financier composé essentiellement d'actions nominatives. D'autres sont à la tête d'importants actifs immobiliers. Tout cela échappe à la taxe sur les comptes-titres qui n'est plus qu'une taxe d'abonnement, c'est-à-dire une sorte de redevance comme on en payait pour la possession d'un téléviseur il y a encore quelques années, alors qu'à l'origine, ce nouvel impôt était censé peser sur les "épaules les plus larges".