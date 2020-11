Taxe comptes-titres: trois bons points mais...

On aimerait assister aux délibérations des membres du Conseil d'Etat en ce moment. Plusieurs de ces hauts fonctionnaires sont en train de se pencher sur l'avant-projet de loi du gouvernement fédéral qui prévoit une nouvelle taxe sur les comptes-titres de plus d'un million d'euros. Après l'annulation de la précédente version de cet impôt par la Cour constitutionnelle l'an dernier, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), a remis l'ouvrage sur le métier. Objectif: concilier l'inconciliable. D'un côté, l'aile gauche du gouvernement qui veut faire contribuer les plus grands patrimoines du pays, parce qu'en temps de crise, il est normal que les "épaules les plus larges" supportent la plus grande partie de l'effort budgétaire. De l'autre côté, l'aile droite de l'exécutif qui veut que les entrepreneurs échappent à cet impôt, parce qu'en temps de crise, il est normal de protéger ceux par qui la relance interviendra. Le tout dans le respect du principe d'égalité devant l'impôt.