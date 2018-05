Taxer davantage l'immobilier pour financer la Sécurité sociale

Taxer davantage l’immobilier pour préserver les recettes de la Sécurité sociale, mises sous pression par les licenciements provoqués par la robotisation. Voilà en une phrase ce que propose Wim Van Lancker, chercheur à la KU Leuven dans un ouvrage édité par le think tank flamand Minerva (centre gauche).

L’automatisation et la robotisation détruisent de l’emploi à un rythme accéléré, surtout chez les travailleurs les moins qualifiés affectés à des tâches routinières. Certains, notamment au sein du précédent gouvernement wallon de Paul Magnette (PS), avaient évoqué l’idée d’une "taxe robot" pour compenser la casse sociale qui affecte les recettes de la Sécurité sociale. Pour Wim Van Lancker, une telle taxe n’est pas sans danger, car elle risque de freiner la productivité et, en fin de compte, de casser la dynamique économique.

Ceux qui possèdent un patrimoine immobilier en dehors de leur domicile appartiennent en général aux hauts revenus. Or les revenus immobiliers sont relativement peu taxés en Belgique.

Loyers et plus-values

Il propose plutôt d’aller trouver de nouvelles recettes du côté de l’immobilier. "Ceux qui possèdent un patrimoine immobilier en dehors de leur domicile appartiennent en général aux hauts revenus. Or les revenus immobiliers sont relativement peu taxés en Belgique", constate Wim Van Lancker. Il vise en particulier les plus-values réalisées lors de la vente d’un bien et les revenus des loyers. "Il faudrait au moins étudier la piste, sachant que ces revenus profitent en général aux plus gros salaires."