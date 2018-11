Travailler n'a jamais été aussi intéressant

Le pouvoir d’achat aura progressé de 5,2% entre 2014 et 2020, surtout grâce au tax-shift. Les grands bénéficiaires sont les catégories de revenus supérieures.

De 2014 à 2020, le pouvoir d’achat des Belges aura progressé de 5,2%. Sous l’effet du tax-shift, cette hausse a profité en premier lieu à ceux qui travaillent, de sorte que l’écart entre le travail et le non-travail n’a jamais été aussi important. Le constat émane d’une équipe de professeurs d’économie de la KU Leuven.

Précisons d’abord que le pouvoir d’achat est calculé à partir de l’évolution du revenu disponible. Celui-ci comprend, les revenus du travail, les revenus mobiliers et immobiliers ainsi que les allocations de remplacement (chômage, pension, invalidité, etc.).

68,5 % En 2020, celui qui ne travaille pas touchera en moyenne 68,5% de ce qu’il gagnerait en travaillant. En 2014, c’était encore 71,4% et en 1992, c’était 77,4%.

Le revenu disponible augmente pour toutes les catégories de revenus (déciles) mais pas dans les mêmes proportions. Autrement dit, la hausse du pouvoir d’achat est inégalement répartie au sein de la population. Les revenus supérieurs progressent bien. C’est le résultat de la volonté du gouvernement de stimuler le travail en diminuant les charges qui pèsent sur celui-ci.

Si on répartit la population sur dix déciles de revenus (du plus bas au plus haut), on observe que les déciles 6 à 9 engrangent un gain de pouvoir d’achat oscillant entre 5,7% et 6,8% par rapport à 2014. A contrario, les revenus du deuxième décile ne progressent que de 3,0%. tout en haut de l’échelle, le gain des 10% de ménages les plus riches est un peu moins important (4,7%) que celui des catégories juste en dessous.

TVA et accises

Si les hausses de la TVA et des accises touchent toutes les catégories de revenus, elles frappent forcément plus durement les ménages modestes (-1%). À cela s’ajoute la non-indexation en Flandre des allocations familiales qui touche également plus lourdement les ménages modestes (-0,4%). Ces pertes ont été partiellement compensées par les baisses de charges sur le travail et une adaptation au bien-être du revenu d’intégration et des allocations de chômage.

Le choix du gouvernement Michel de moins taxer les gens qui travaillent a eu pour effet de réduire ce qu’on appelle communément les pièges à l’emploi. Autrement dit, on a augmenté l’écart entre travail et non-travail (chômage, maladie, pension…). La KU Leuven a même chiffré cet écart. En 2020, celui qui ne travaille pas touchera en moyenne 68,5% de ce qu’il gagnerait en travaillant. En 2014, c’était encore 71,4% et en 1992, c’était 77,4%.

Pour augmenter l’attractivité du travail, le gouvernement Michel a ciblé les bas salaires. Ce qui donne ceci: en 2020, celui qui ne travaille pas touchera en moyenne 69,8% de ce qu’il gagnerait en travaillant. En 2014, c’était encore 76,5% et en 1992, c’était 92,3%! Comme on voit, la lutte contre les pièges à l’emploi a débuté bien avant le gouvernement Michel. Quoi qu’il en soit, ne pas travailler relèvera dorénavant d’un choix de vie plutôt que d’un calcul financier.

Coût budgétaire

Les économistes louvanistes pointent enfin que la mise en place des incitants au travail sous la forme de baisses de charges ont un coût budgétaire élevé. Ce coût est évalué à 5,49 milliards d’euros entre 2014 et 2020. "C’est nettement plus que le coût des mesures prises sous Verhofstadt I et II. Cela annule presque la moitié des économies réalisées sous les gouvernements Dehaene I et II", signalent-ils.