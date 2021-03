Trio féminin de CFO

Qui a dit que la finance manquait de femmes? Lundi dernier, Euronext Bruxelles a réussi à inviter trois femmes "chief financial officers" (CFO) à l'occasion des 30 ans de l'indice Bel 20 et de l'entrée d'Elia et de Melexis dans l'indice. La société Elia, outre son CEO Chris Peeters, avait délégué sa CFO Catherine Vandenborre. Melexis était représentée par sa directrice financière Karen van Griensven. Enfin, pour UCB, c'est Sandrine Dufour qui a participé au débat sur le Bel 20. UCB est l'une des 5 actions qui n'ont jamais quitté l'indice depuis les origines, en compagnie d'Ageas (ex-Fortis et AG), GBL, Solvay et Umicore (ex-Union Minière).Sandrine Dufour, qui est française, n'est arrivée que voici 9 mois chez UCB en provenance de Proximus. Elle a passé un peu plus de 5 ans du côté de l'opérateur télécoms en tant que CFO. Elle avait aussi remplacé par intérim Dominique Leroy à la tête de l’entreprise. En fait, paradoxalement, elle a passé plus de temps dans sa carrière dans une société de l'indice français CAC 40 (Vivendi) que dans une société du Bel 20. Ce qui ne l'empêche nullement de bien connaître aujourd'hui la Belgique et surtout la société qui à l'origine, dans les années 1920, s'appelait l'Union Chimique Belge. Les temps ont bien changé...