Trop peu d'entreprises recourent, trop tard, à la réorganisation judiciaire

Les entreprises en difficulté peuvent-elles se sauver en passant par la case "sursis" prévue par le législateur? La procédure en réorganisation judiciaire (PRJ), qui a succédé au concordat suite à la réforme de la loi sur la continuité des entreprises en 2009, permet-elle de redresser des activités soudain défaillantes et de préserver un maximum d’emplois? Les entrepreneurs connaissent-ils suffisamment les mesures de protection que leur offre le système? À ces trois questions de fond, l’analyse des données statistiques des PRJ de 2009 à fin 2017 incline malheureusement à répondre par la négative. En résumé, trop peu de chefs d’entreprise recourent à la PRJ, et quand ils le font, une majorité d’entre eux le font trop tard.

Premier constat: avant, ce n’était pas mieux. Avant la refonte de la loi de 2009, très peu de patrons utilisaient la procédure du concordat judiciaire pour tenter de sauver leur entreprise. "On enregistrait environ 80 concordats par an", a souligné Eric Van den Broele, le directeur de la Recherche & Développement au bureau d’information financière Graydon, lors d’un récent séminaire organisé par le Réseau CAP, qui réunit les avocats, magistrats et professionnels du chiffre intéressés par la thématique de la continuité. En comparaison, la création de la PRJ a marqué, en apparence, une nette amélioration, puisqu’on a enregistré 633 jugements de sursis la première année, puis 1.253 en 2010.

La tendance à la hausse s’est poursuivie jusqu’en 2012 (1.538 sursis), avant de se retourner en 2013, une année de refonte de la loi sur la continuité, puis de diminuer chaque année, jusqu’à atteindre le plancher de 718 jugements l’an dernier. "Depuis 2012, le nombre de sursis a diminué de 53,3%." "En apparence", disions-nous, parce qu’en regard du nombre global d’entreprises en difficulté, ces chiffres restent très faibles…

Combien de sociétés commerciales battent-elles de l’aile? Le spécialiste du bureau Graydon a fait ses comptes, ils sont édifiants. Il y a actuellement, en Belgique, 84.968 entreprises (sans compter les sociétés unipersonnelles) dont les fonds propres sont inférieurs à 50% de leur capital; 80.025 dont la liquidité est inférieure à 0,5; 57.887 dont le degré d’endettement général dépasse les 100%; 40.052 qui accusent une rentabilité négative sur les deux derniers exercices; et 11.136 qui n’ont pas publié, comme elles devraient le faire, leurs comptes annuels depuis deux ans. "Où se trouvent toutes ces entreprises dans le cadre du sauvetage organisé par la législation?" s’interroge Eric Van den Broele.

Celles qui demandent à bénéficier de la protection offerte par la PRJ ne sont donc qu’une infime minorité par rapport au nombre de celles qui défaillent: c’est le deuxième constat. Et cette situation évolue de pis en pis depuis 2013, avec la réduction constante du nombre de PRJ accordées.

Faillite rarement évitée

Un des objectifs du législateur, tant belge qu’européen d’ailleurs (directive), est, ou était, d’aider ces sociétés à éviter la faillite. À une notable exception près: les PRJ ayant pour objectif un transfert des activités sous autorité judiciaire ont, par définition, beaucoup de chances de terminer par une faillite puisqu’une fois l’entreprise vidée de ses actifs, c’est-à-dire de sa substance, il ne reste souvent qu’une coquille vide qui finira par déposer le bilan. Seulement voilà, ce type de PRJ ne pèse pas très lourd dans la balance, elles représentaient 10,4% de l’ensemble des sursis l’an dernier (75 sur 718).

Cette réserve précisée, la procédure remplit-elle ce but-là, le sauvetage de la faillite? "Non, répond Van den Broele. Entre 70 et 80% des entreprises en PRJ finissent en faillite." Il faut apporter à cela une nuance pour les trois dernières années, où la part des PRJ terminant en faillite est remontée entre 50 et 60% en 2015, puis entre 38 et 49% en 2016 et à moins encore en 2017: il se produit naturellement un décalage dans le temps, qui peut se compter en mois, voire en années, entre le moment où une société sort de PRJ et celui où elle fait effectivement la culbute. "Mais je ne suis pas plus optimiste à cet égard, ajoute l’expert: je prévois qu’au final, 70 à 80% des PRJ de 2016 et 2017 se clôtureront aussi par des dépôts de bilan." Bref, le troisième constat est limpide: une majorité de sociétés en PRJ n’en sortent pas sauvées, mais terminent leur parcours en faillite.

La loi du 27 mai 2013 devait servir à corriger certains abus dans le chef des débiteurs dans la loi de 2009, en rendant l’accès à la PRJ plus contraignant. Mais Graydon n’a observé aucun changement notable depuis, ni dans la santé financière des candidates à la PRJ, ni dans le comportement des tribunaux. Et les changements annoncés pour le 1er mai prochain, quand entrera en vigueur la réforme de la loi décidée en août 2017, ne devraient pas bousculer le paysage non plus.

"L’objectif européen originel, qui était de réduire le nombre de faillites, n’est pas atteint, conclut Van den Broele. Celui de sauvegarder l’emploi est rarement atteint (surtout en cas de transfert sous autorité de justice, NDLR). Quant à promouvoir la deuxième chance, c’est une défaite totale." Alain Zenner, avocat spécialisé dans le droit de l’insolvabilité et fondateur du Réseau CAP, partage les conclusions de l’expert: "J’avais mis beaucoup d’espoir dans la loi de 2009, dit-il. Il faut reconnaître que c’est un échec, comme la loi sur le concordat auparavant. Il n’y a pratiquement rien de neuf en matière de prévention ou d’incitation à recourir plus vite à la prévention ou à la PRJ."

Quels remèdes?

Ce qu’il faudrait faire pour redresser la barre? "Je constate que les entreprises à problème ne se dénoncent pas elles-mêmes, répond Eric Van den Broele, que les chambres de dépistage et prévention activent trop tardivement les clignotants, et que les procédures d’alerte sont également déclenchées trop tard." Pourtant, ajoute-t-il, "le fonctionnement des tribunaux de commerce est toujours essentiel pour éliminer les entreprises qui contaminent l’économie, et le dépistage a toujours un sens."

Il faudrait développer davantage la prévention en amont. Facile à dire? Très concrètement, Graydon tente aujourd’hui une expérience au nord du pays, en partenariat avec Unizo (classes moyennes), le gouvernement flamand et l’Université d’Anvers. Sur base d’indicateurs financiers, ils détectent eux-mêmes des entreprises où ils diagnostiquent un problème de management. Ils contactent ensuite leur direction d’initiative, pour leur signaler la chose. "Nous avons 200 cas en cours d’analyse. Le but est d’aborder 500 de ces entreprises par an." Si les résultats sont positifs, cela vaudrait la peine d’étendre le système à l’ensemble du pays…

