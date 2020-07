Uber Eats et Deliveroo accusés de pratiques abusives

Denis Ducarme a aussi rencontré les représentants de la campagne #Savemyresto, qui réunit des restaurateurs dénonçant des pratiques de marché jugées agressives, opérées par ces multinationales.

Ces pratiques sont potentiellement illégales à la suite de la réforme du code de droit économique intervenue en 2019, selon le ministre. Il évaluera la possibilité d'intenter une action en justice et de saisir l'Autorité de la concurrence. "Il s'agira notamment d'apprécier, compte tenu du contexte et de l'influence de ces plateformes sur le marché, si des taux de commission de 30% et les actions promotionnelles non concertées avec les restaurateurs amènent ou sont susceptibles d'amener les restaurateurs à prendre une décision relative à la transaction qu'ils n'auraient pas prise autrement", détaille le ministre.