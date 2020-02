Un 29 février, c'est une croissance de 0,15% du PIB

Une fois n'est pas coutume. Année bissextile oblige, les 7.145 Belges nés un 29 février peuvent fêter ce samedi leur anniversaire à la date de leur naissance. Ô joie. Mais ils ne sont pas les seuls à trouver du bon dans cette journée particulière du calendrier. Non, du côté de la Fédération des Entreprises Belges (FEB), on se frotte aussi les mains - de même que chez les travailleurs payés à l'heure, d'ailleurs.

Et pour cause, cette particularité introduite pour éviter le décalage progressif des saisons n'est pas sans effet pécuniaire positif pour l'économie belge - et étrangère, quand elle fonctionne sous le calendrier grégorien. Pour s'en convaincre, le chief economist de la fédération patronale, Edward Roosens, a sorti la calculette. Avec un résultat cocasse à la clé: cette parenthèse de productivité en plus engendrera des retombées évaluées à environ 0,15% du PIB cette année. Soit un bon chèque de l'ordre de 400 à 600 millions d'euros d'augmentation de la richesse produite, inscrit dans les astres. Ce que le Bureau fédéral du Plan confirmait aussi dans une autre analyse par ailleurs. Mais, parenthèse, de par un nombre de jours ouvrables similaire à une période normale, malgré l'originalité, les chèques-repas ne seront, eux, pas revus à la hausse pour ceux qui en reçoivent.