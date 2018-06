Un "Deal pour l'Emploi" au pas de charge pour Michel

Pour (re)mettre un maximum de personnes au travail, le Premier ministre présente ce mercredi 30 propositions au Comité de concertation , où siègent des représentants des gouvernements fédéral et régionaux.

Il s’agit de réformes pour lesquelles les Régions sont demandeuses parce qu’elles correspondent à leur politique, mais qu’elles ne peuvent mettre en œuvre parce qu’elles ne disposent pas des compétences nécessaires, comme par exemple la réduction – voire même la suppression – des impôts sur les primes pour formations ou stages, et la mise en place de mobilité entre les travailleurs des différentes Régions .

D’autres mesures plus strictes d’activation des demandeurs d’emploi se trouvent également sur la table. L’accompagnement des chômeurs est une compétence des Régions, mais le cadre légal est une matière fédérale. Résultat: ils ne coïncident pas toujours à la perfection. Pour améliorer les choses, une des mesures consiste à obliger les travailleurs licenciés à s’inscrire immédiatement comme demandeurs d’emploi auprès de leur office régional de l’emploi – Actiris (Bruxelles), le Forem (Wallonie) ou le VDAB (Flandre) – sans attendre la fin de leur préavis, comme c’est le cas à l’heure actuelle.

La N-VA et l’Open Vld ont fait savoir qu’ils trouvaient la liste trop peu ambitieuse mais rares sont leurs propositions – chaque parti était autorisé à transmettre ses souhaits – reprises sur la liste. Par exemple, les deux partis flamands plaident pour une limitation dans le temps du droit aux allocations de chômage. Par ailleurs, ils souhaitent également restreindre davantage les conditions d’accès à la prépension. On ne trouve aucune trace de ces propositions sur la liste qui sera discutée aujourd’hui.

Malgré tout, dans l’entourage du Premier ministre, on confirme que Charles Michel souhaite arriver à un plan de réformes ambitieux. "Ce ne sera certainement pas une coquille vide, car les mesures doivent augmenter le nombre de personnes qui travaillent", peut-on entendre. Les plus optimistes font allusion au tax shift et à l’accord estival de l’an dernier, où s’est décidée, entre autres, la réforme de l’impôt des sociétés. "À ce moment-là, personne ne nous croyait, mais nous avons malgré tout réussi à mettre en place un important train de mesures."