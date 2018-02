Un bâton dans les roues des sociétés "boîtes aux lettres"

En votant le projet de loi relatif aux prestataires de services aux entreprises, la Belgique vient de compléter son arsenal de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cela aura mis un peu plus de temps que prévu, mais ça y est: la Belgique vient de compléter son arsenal de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Enfin, presque. Voté ce mardi matin en commission Économie, le projet de loi "portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés" doit encore être validé définitivement en séance plénière.

Comme nombre d’histoires législatives, tout remonte à la directive européenne de mai 2015, répondant elle-même à des préoccupations émises par le Groupe d’action financière (Gafi), dont fait partie la Belgique. Directive devant être transposée d’ici juin 2017. Ce que la Belgique a fait, avec un brin de retard. Le gros du travail a été fourni par la loi du 18 septembre 2017, visant essentiellement les établissements de crédit et les professions réglementées – notaires, avocats ou professions du chiffre, comme on dit.

Vue en plein écran ©Photo News

"Sauf que cela ne suffisait pas, commente-t-on au cabinet de Denis Ducarme (MR), ministre des Indépendants et des PME. Une série de prestataires de services aux entreprises échappaient encore au dispositif, qui a donc été complété ce mardi matin. Ceux-ci pouvaient encore intervenir, parfois à leur insu, dans le financement d’activités illégales ou terroristes."

Coquille vide

• Concrètement, qui est visé par ce nouveau texte? Tout qui, personne physique ou morale, offre à des entreprises, et à titre professionnel, un des services suivants: participation à l’achat ou à la vente de parts de sociétés non cotées; fourniture de siège statutaire, administratif ou commercial.

Pas très parlant? Les exemples le sont nettement plus. Il existe ainsi un site, "Le moniteur belge du fonds de commerce et de l’entreprise", proposant à la vente des entreprises clairement étiquetées "coquille vide". "Et pouvant être acquises par des personnes ne disposant pas des connaissances de base en gestion afin de prendre part à des carrousels TVA ou de la fraude sociale, comme la délivrance de faux C4."

Vue en plein écran ©Hilz, Peter/Hollandse Hoogte

Des exemples comme cela, le cabinet Ducarme en possède d’autres en stock. Comme celui de ce studio sur lequel est tombée l’Inspection économique, et hébergeant quelque 270 entreprises. "Le schéma est malheureusement classique. Par le biais d’une coquille vide, on s’adonne à de la fraude. Et puis, lorsque cela commence à sentir le roussi, on trouve un pigeon à qui l’on refourgue l’entreprise, que l’on aura entre-temps pris le soin d’héberger dans une boîte aux lettres ou un placard à balais." Où l’on ne trouve évidemment pas grand-chose lorsque les autorités – ou des huissiers mandatés par des créanciers – débarquent.

La parade se nomme enregistrement, qui devra être effectué à la direction "Classes moyennes" du SPF Économie. Le dispositif devrait être prêt d’ici l’été et une période transitoire est prévue: tous les professionnels actifs disposeront de six mois pour s’enregistrer.

Un enregistrement qui s’accompagne évidemment de conditions – la directive recommandant de s’assurer de "l’aptitude" et de "l’honorabilité" des prestataires de services. "Côté compétences, sont acceptées les personnes valablement inscrites à la Banque-Carrefour des entreprises, et donc censées respecter les compétences liées à l’activité exercée. En ce qui concerne l’honorabilité, seront exclues toutes les personnes ayant été condamnées à une peine criminelle ou un emprisonnement d’au moins six mois pour faux en écriture, faux-monnayage, vol, escroquerie ou encore abus de confiance."

Obstacle supplémentaire pour ceux offrant de domicilier des entreprises: "Ils devront prouver leur capacité à mettre à disposition desdites entreprises des locaux propres à assurer leur bon fonctionnement, de même que leur droit à louer les locaux."

Jusqu’à 800.000 euros

L’addition risque d’être salée pour le contrevenant. Les sanctions pénales peuvent aller de 2.000 à 800.000 euros d’amende et d’un mois à un an d’emprisonnement – il pourra également leur être proposé une transaction pénale oscillant entre 50 et 600.000 euros.

"Ces mesures de bon sens ont fait l’objet d’une concertation qui a permis d’aboutir à un projet équilibré, proportionné à l’objectif poursuivi et préservant la liberté d’entreprendre, se réjouit Denis Ducarme. Elles sont utiles pour nos entreprises, parfois victimes de domiciliations fictives. Et s’inscrivent dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme."

Si le texte a été voté à l’unanimité à la Chambre, un débat a tout de même eu lieu sur la portée du texte. Car le champ d’application de la directive européenne semble plus élargi que celui de sa transposition belge. "Parce que nous n’avons pas repris certaines activités qui n’existent pas dans le droit belge, justifie-t-on au cabinet Ducarme, au nom de la lisibilité et de la proportionnalité. Ou qui sont déjà couvertes par la législation en place."