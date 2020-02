Un bilan carbone obligatoire sur la table du Parlement

Les grandes entreprises belges devront-elles bientôt rendre des comptes sur leurs émissions de gaz à effet de serre? C’est ce que souhaitent les partis verts, qui ont déposé une proposition de loi en ce sens au Parlement fédéral. Les élus de la commission Économie examinent le texte ce mercredi. Il introduirait au Code des sociétés un paragraphe imposant la publication dans le rapport annuel d'un bilan carbone – "C’est-à-dire un diagnostic décrivant les activités de l’entreprise qui génèrent les émissions de gaz à effet de serre les plus élevées". L’obligation incomberait à l’ensemble des sociétés cotées en bourse et des entreprises consolidées de plus de 500 travailleurs.

Scepticisme à la FEB

Alors que la gauche de l’hémicycle penche pour un soutien à la proposition, l’attitude du MR et du CD&V sera déterminante, estime le député Gilles Vanden Burre qui porte le projet pour Ecolo/Groen et espère le voir passer en commission. "En tant qu’écologistes, nous aimerions aller plus loin, mais tout est mis en place de notre côté pour rassembler une majorité autour du texte", indique-t-il. Le coauteur de la proposition souligne qu’à part dans les rangs de la N-VA et du Vlaams Belang, il n’a pas vu d’opposition de principe dure au projet. "On sent une certaine résistance à l’Open VLD sur la charge administrative, mais pour le reste on n’a pas ressenti d’opposition frontale", indique-t-il.