Un conseil d'administration capital chez Enodia

De manière générale, ont été demandées par le CA une valorisation par un expert tiers, ainsi qu’une analyse juridique, afin qu’il puisse se prononcer. Deux éléments toujours attendus. Se pose alors la question des femmes et hommes qui décideront du futur de la structure? Les administrateurs sont au nombre de douze (parmi lesquels 6 socialistes, 3 libéraux et 2 écolos) et se prononcent à la majorité simple, devant être obtenue du côté des représentants pour la province de Liège et des communes. Sauf que le siège dont le PTB a hérité, sur base de son score du 26 mai, n’a toujours pas été pourvu par Damien Robert, dont Enodia n’a pas encore confirmé la nomination. "Cela participe de la volonté de tout cacher. On a droit à ce poste en vertu des élections", se plaint Germain Mugemangango, porte-parole et député PTB, qui note que cette nomination a été approuvée en conseil communal et proposée au CA d’Enodia lundi dernier.