Un coup de pouce fiscal bienvenu pour la formation des travailleurs

Pour éviter de réserver les formations aux travailleurs ayant les rémunérations les plus élevées, la rémunération imposable mensuelle donnant droit à la dispense de versement est limitée à 3.500 euros par travailleur engagé à temps plein.

Pour le calcul de la dispense sont exclus de la rémunération imposable, le pécule de vacances, la prime de fin d’année et les arriérés de rémunérations . Cette exclusion vise à empêcher un effet d’aubaine dont profiteraient les employeurs par le suivi de formations uniquement durant les mois de paiement de ces rémunérations supplémentaires.

L’objectif de la mesure étant d’inciter les employeurs à former plus leurs travailleurs, les formations déjà rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou par une convention collective de travail sont exclues. Il n’est donc pas permis de revendiquer la dispense de versement de précompte pour des formations déjà existantes et prises en compte suite aux obligations légales de formation.