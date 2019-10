Un employé sur quatre a reçu une augmentation salariale

Près d’un employé sur quatre (22%) a reçu une augmentation salariale au premier semestre 2019. Il s’agit principalement de travailleurs de moins de 35 ans et de Bruxellois . C’est ce qu’indique le cabinet de recrutement Robert Half, qui vient de publier son "Guide des salaires 2020". Cet outil destiné aux directeurs RH porte sur les métiers de la finance, de l’IT et les administratifs.

Si l’augmentation salariale en question ne dépassait pas 3% dans plus de la moitié des cas (54%), près d’un quart des augmentations (22%) sont comprises entre 3 et 7%. Un quart des sondés (27%) s’attend même à recevoir une nouvelle augmentation au premier semestre 2020.

139.000 postes vacants

Résultat: la concurrence entre les entreprises pour attirer le candidat idéal se durcit et les salaires d’embauche augmentent. D’après Statbel, les salaires ont augmenté, en moyenne, de 2,4% au premier trimestre 2019 par rapport à la même période de l’année précédente. Le "Guide des Salaires 2020" confirme la position de force des candidats. Près de la moitié des sondés demandent une augmentation après six mois à un an et 14% se mettent à la recherche d’un nouvel emploi en cas de refus.

Reste que le salaire à lui seul ne suffit pas pour attirer et fidéliser des talents. D’après Robert Half, seuls 3 employés sur 10 considèrent le salaire comme étant le principal aspect de leur fonction. Pour les 70% restants, la culture d’entreprise, les perspectives d’évolution et la possibilité de soumettre des idées ont plus de poids que le salaire. De plus en plus de travailleurs (surtout les jeunes) apprécient davantage de flexibilité sur le plan de la rémunération, des avantages extralégaux et des heures de travail.