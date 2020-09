Un fossé se creuse entre biens immobiliers prisés et ceux qui ne le sont pas

La crise du coronavirus n’a pas entraîné de "surchauffe" du marché immobilier. Par contre, les acteurs du secteur détectent d’autres tendances renforcées par l’effet "Covid".

Le confinement, entre mars et mai, a mis le marché immobilier sur pause. Mais à la reprise, les agents se sont retrouvés débordés. Quelques mois après, il est l’heure pour eux de tirer un premier bilan.

Il n’y a pas de "surchauffe" du marché immobilier, s’accordent-ils tous à dire, mais plutôt "un effet de rattrapage, entre mi-mai et mi-juillet, qui était le bienvenu. Ensuite, du 15 juillet jusqu’au 15 août, nous avons observé une accalmie, et, aujourd’hui, nous retrouvons un marché assez équilibré", détaille Eric Verlinden, CEO de Trevi.

"Aujourd’hui, nous retrouvons un marché assez équilibré." Eric Verlinden CEO de Trevi

Au sein du réseau d’agences Century 21, le nombre de ventes a augmenté de 15-20% entre mai et septembre 2020 par rapport à la même période en 2019. Les agences MacNash, elles, enregistrent une hausse de 17% des ventes sur cette même période, pour la location, l’augmentation est même de 23%.

Hausse de prix pour les biens prisés

Aymeric Francqui, directeur chez Latour & Petit, détaille: "Les types de biens qui étaient déjà prisés depuis quelques années le sont encore plus aujourd’hui. Ces bien partent à des prix encore plus élevés qu’avant la crise." Eric Verlinden le rejoint: "Les prix ont tendance à se stabiliser mais pour les biens les plus demandés, on observe clairement une hausse de prix."

"Un fossé se creuse entre les biens qui étaient déjà prisés avant la crise et les biens qui avaient du mal à partir", ajoute le patron de Latour & Petit. D’un côté, les classiques deux chambres de 80-100 mètres carrés avec une grande terrasse situés dans des quartiers "prisés" partent très rapidement, tandis que les grands appartements sans terrasse restent longtemps sur le marché.

"Un fossé se creuse entre les biens qui étaient déjà prisés avant la crise et les biens qui avaient du mal à partir." Aymeric Franqui Patron de Latour & Petit

Pénurie en vue pour le neuf

Le montant des charges de copropriété est également un critère de plus en plus important pour les acquéreurs, soulignent plusieurs agents. "Les gens sont plus prudents concernant les charges communes dans les copropriétés, qui sont très élevées dans les biens anciens. Le neuf, où elles sont souvent bien moins élevées, se vend donc toujours très bien", explique Patrick Menache, fondateur des agences MacNash.

"Le neuf, où les charges sont souvent bien moins élevées, se vend toujours très bien." Patrick Menache Fondateur des agences MacNash

Et justement, puisque les permis se font attendre afin de lancer certaines nouvelles constructions, Patrick Menache et Eric Verlinden anticipent déjà une "pénurie" de biens neufs sur le marché, ce qui devrait, à terme, faire grimper les prix. "C’était couru, puisque les permis n’arrivent pas. On a trop peu de biens neufs qui arrivent sur le marché. Les prix vont donc augmenter, également pour l’ancien. C’est la loi de l’offre et de la demande", conclut le CEO de Trevi.