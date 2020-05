Un ménage sur cinq est propriétaire d'un second bien

Environ sept ménages belges sur dix sont propriétaires de leur logement et un ménage sur cinq possède même un second bien immobilier , qu'il s'agisse d'une résidence secondaire, d'un garage ou d'un espace commercial.

C'est ce que montre une enquête sur les finances et la consommation des Belges réalisée par la Banque nationale (BNB) en 2017 auprès de 2.300 ménages. Cette enquête, réalisée à la demande de la Banque centrale européenne, est la troisième du genre après celles de 2010 et 2014.

L'enquête montre également que malgré la reprise économique et la baisse des taux d'intérêt observées à l'époque de l'enquête, la plupart des Belges ne se sont pas tournés vers les actifs financiers plus risqués et plus sophistiqués, comme les actions, les obligations et les bons de caisse, leur préférant les dépôts et les plans de pension complémentaires ou les contrats d'assurance-vie.