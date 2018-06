Un nouveau code de conduite pour faciliter le financement des PME

En la matière, une nouvelle étape a été franchie au conseil des ministres de ce vendredi – même si ce n’est sans doute pas la plus fondamentale. Le Fédéral a approuvé l’arrêté royal officialisant le nouveau code de conduite relatif au financement des PME , signé fin février par le secteur financier (Febelfin) et les organisations représentatives des classes moyennes (SNI, UCM et Unizo).

Un petit coup d’œil dans le rétroviseur s’impose. Nous sommes en 2013 et, dans ce contexte encore fortement marqué par la crise qui a chamboulé la planète financière en 2007, le financement des petites et moyennes entreprises par les banques ne coule pas vraiment de source en Belgique. C’est de ce constat qu’est née la loi du 21 décembre 2013 relative au financement des PME, qui dresse le cadre dans lequel s’inscrira le code de conduite, premier du nom, signé en janvier 2014.

Dans ce texte, représentants des PME et du secteur financier s’entendaient sur un meilleur échange d’informations. "Il était surtout question que les banques justifient les refus de crédit, se souvient-on à l’UCM. Parce que sans explications, il était difficile de savoir comment améliorer son dossier et passer la rampe du financement." Autre avancée, les indemnités de remploi réclamées par les banques en cas de remboursement anticipé sont limitées à six mois d’intérêts, et ce pour les crédits allant jusqu’à un million d’euros.