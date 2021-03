Un nouveau reconfinement à l'impact macroéconomique limité

Ce nouveau lockdown ne sera pas aussi violent pour l’économie que celui d’il y a un an, sauf pour les secteurs concernés. Par contre, les retards de vaccination se paieront cher.

Alors qu’on entre dans un énième épisode de confinement, se pose à nouveau la question de ce que cela va coûter au plan économique. Au niveau micro, la quasi-fermeture des commerces non essentiels ne fera qu’enfoncer encore un peu plus un secteur déjà très mal en point. Des faillites supplémentaires sont malheureusement à prévoir.

Au niveau macroéconomique, les perspectives sont nettement plus nuancées. Ce nouveau confinement n’est pas comparable au lockdown complet d’il y a un an. "Des pans entiers de l’industrie avaient été mis à l’arrêt, et plus d’un million de Belges s’étaient retrouvés en chômage temporaire. Ici, ce ne sera pas le cas. Au contraire, les indices PMI en Europe sont pour l’instant très solides", constate Philippe Ledent, économiste chez ING.

"Le meilleur moyen de limiter la casse, c’est de relancer l’économie le plus rapidement possible." Philippe Ledent Économiste chez ING

"Tant qu’on n’interdit pas aux gens d’aller travailler, ce nouveau tour de vis s’apparentera à une reprise retardée plutôt qu’à une chute du PIB", estime-t-il.

Dans le cas présent, ce sont l’horeca, les métiers de contact et les commerces non essentiels qui sont visés. "Or l’horeca est déjà fermé. Pour le commerce non essentiel, certains achats seront reportés. C’est ce qu’on avait pu observer en juin et juillet de l’année passée. Pour les métiers de contact, en revanche, on peut difficilement rattraper l’activité. On ne va pas multiplier les visites chez le coiffeur une fois qu’ils seront rouverts."

"Le vrai coût de la crise, ce ne sont pas ces quelques semaines supplémentaires de régime sec, mais le retard pris dans la vaccination." Philippe Ledent Économiste chez ING

Le chômage corona, qui frappait environ 260.000 personnes fin 2020, pourrait, selon l’économiste d’ING, monter à 350.000, voire 400.000 personnes durant ces quatre semaines de nouveau confinement.

Au plan budgétaire, le déficit devrait logiquement se creuser encore un peu plus. "Nous avions prévu 6% de déficit cette année, après 10% en 2020. Le lockdown plombera sans doute encore un peu plus ce chiffre."

Lire aussi | Le PIB belge 2020 revu à la baisse

Déconfinement reporté

Philippe Ledent pointe en revanche une menace beaucoup plus fondamentale pour notre économie. C’est celle qui découle d’un nouveau report du déconfinement. "Le meilleur moyen de limiter la casse, c’est de relancer l’économie le plus rapidement possible. Le vrai coût de la crise, ce ne sont pas ces quelques semaines supplémentaires de régime sec, mais le retard pris dans la vaccination", pointe-t-il. "Devoir constater un taux de vaccination de 10% en Europe contre 50% aux États-Unis et en Grande-Bretagne, c’est en soi quelque chose de grave…"

600 millions d'euros Euler Hermes chiffre le coût économique de chaque semaine de retard de vaccination en Belgique à 600 millions d’euros.

Dans une étude parue début février, le réassureur Euler Hermes avait chiffré le coût économique de chaque semaine de retard de vaccination (synonyme de restrictions sanitaires) à 600 millions d’euros dans le cas de la Belgique et 90 milliards d’euros à l’échelle européenne.

Vue en plein écran Koen De Leus va revoir à la baisse sa prévision de croissance pour 2021.

Croissance revue à la baisse

Koen De Leus, économiste en chef chez BNPP Fortis, considère quant à lui qu’un mois de retard de vaccination, autrement dit un mois de report du déconfinement général, équivaut à une perte de PIB de 0,3 à 0,4%. Ce qui représente entre 1,5 et 1,8 milliard d’euros de valeur ajoutée en moins. "Jusqu’ici, nous tablions sur une croissance de l’économie belge de 3,7% cette année. Il semble de plus en plus évident que nous devrons revoir ce chiffre à la baisse", annonce-t-il.

0,3% Un mois de report du déconfinement équivaut selon Koen de Leus (BNPP Fortis) à une perte de PIB de 0,3 à 0,4%.