Un outil pour évaluer l'impact d'un Brexit "dur" sur mon entreprise

Le spectre d’un "no deal Brexit" se fait de plus en plus pressant. Et pourtant, beaucoup d’entreprises belges ne sont pas suffisamment préparées pour un tel scénario. C’est pourquoi le SPF Économie met à la disposition de celles-ci un outil en ligne, baptisé "Brexit Impact Scan" (BIS). Il doit permettre aux entreprises qui ont des intérêts au Royaume-Uni d’évaluer les conséquences concrètes pour leurs affaires d’un divorce sans accord.