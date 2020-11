Un outil pour mobiliser l’épargne: les ELTIF

Pour financer les investissements en infrastructures annoncés par le nouveau gouvernement, il faudra mobiliser l'épargne privée. Un outil est mis à disposition par les instances européennes: les fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF). Mais la Belgique tarde à leur offrir un cadre fiscal adapté.

Au cours des dernières semaines, un nouveau défi est venu s’ajouter à la gestion de la crise du Covid-19. La question est désormais non seulement de savoir comment mitiger les effets sanitaires de la crise, mais aussi comment relancer l’économie. Le nouveau gouvernement annonce un plan de relance socio-économique, qui prévoit l’injection de vastes sommes dans l’économie, et notamment dans l’amélioration des infrastructures.

Vue en plein écran Par Patrice Delacroix et Olivier Hermand, Partners chez PwC. ©rv

À titre d’exemple, la presse rapporte que des investissements sont prévus dans des infrastructures d’énergie verte, comme le développement de l’éolien. On pourrait tout aussi bien penser à des investissements dans d’autres infrastructures comme les écoles, les hôpitaux, les logements sociaux, les systèmes de transports publics, les infrastructures de communication, ou les systèmes de recyclage.

Ces sommes ne pourront sans doute pas provenir uniquement des budgets publics, qu’ils soient régionaux, fédéral ou européen, mais il conviendra vraisemblablement de faire aussi appel à l’épargne des investisseurs privés tant institutionnels que particuliers.

Seule l’inertie du législateur belge à adopter les quelques modifications fiscales nécessaires constitue le dernier obstacle pour offrir à la Belgique un cadre transparent et solide pour répondre aux besoins de financement actuels des investissements en infrastructures.

Mobiliser l’épargne privée reste toutefois difficile. En effet, la Belgique a le désavantage de ne pas disposer d’un cadre juridique et fiscal adapté aux besoins de financement actuels. À défaut d’un tel cadre, les cofinancements public-privés de projets d’infrastructure doivent souvent passer par des structures ad hoc, complexes et donc peu lisibles pour les investisseurs, et qui impliquent des coûts d’investissements élevés. Il en résulte que peu de projets de ce type ont vu le jour ces dernières années en Belgique.

La solution: les ELTIF

Il est donc plus que jamais nécessaire de développer un cadre juridique et fiscal qui facilite les investissements dans l’infrastructure. À cet égard, les institutions européennes ont déjà mis en place un cadre juridique en créant des instruments utiles à la levée des capitaux publics et privés et à la facilitation des investissements dans l’économie réelle. Il s’agit des fonds européens d’investissement à long terme, plus connus sous le nom d’ELTIF (European Long Term Investment Fund). Ces véhicules d’investissement ont été introduits par un règlement européen d’application immédiate en droit national. Les ELTIF ont été conçus comme des véhicules spécialisés dans les investissements de longue durée dans des projets d'infrastructure, des sociétés non cotées ou des petites et moyennes entreprises (PME) cotées.

Les avantages qu'offrent les ELTIF ne sont pas négligeables. Outre l’avantage de bénéficier d’une structure efficace, ils offrent aux investisseurs l’accès à un éventail large d’actifs. Par ailleurs, les ELTIF ont la possibilité de lever des capitaux à long terme auprès d’investisseurs publics, institutionnels, mais également auprès d’investisseurs particuliers et donc de faire appel à l’épargne publique.

Nécessité d’un cadre fiscal

La Belgique n’offre néanmoins pas encore de régime fiscal adapté pour ce type de véhicules d’investissement de sorte que l’outil "ELTIF" n’est pas à ce jour "utilisable" pour réaliser des investissements d’infrastructure en Belgique, et ce alors que la Commission a invité «instamment les États membres à appliquer aux ELTIF le même régime fiscal qu’aux dispositifs nationaux similaires». Afin que l’utilisation des ELTIF soit possible, le régime fiscal doit donc être adapté pour que la création d’un fonds ELTIF n’engendre aucun coût fiscal supplémentaire par rapport à une situation d’investissement en direct. Cette adaptation nécessite uniquement quelques modifications législatives mineures, ce qui ne devrait pas constituer un obstacle.