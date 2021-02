Un plan de relance qui manque d’ambition réformatrice...

Estelle Cantillon, Ivan Van de Cloot et Etienne de Callataÿ estiment que les réformes sont les meilleurs garanties d'obtenir un effet de levier. Or sur ce plan, le gouvernement ne se montre pas assez ambitieux.

En juillet dernier, nous avions invité un panel de trois économistes pour donner leur vision de ce que devrait être un plan de relance pour la Belgique. Estelle Cantillon (professeure à la Solvay Brussels School ,ULB), Étienne de Callataÿ (Orcadia Asset Management, UNamur et UCLouvain) et Ivan Van de Cloot (chief economist du think tank Itinera) s’étaient retrouvés dans le cadre prestigieux de l’Atomium pour débattre de la question (L’Echo du 6 juillet 2020).

Aujourd’hui, nous leur avons demandé d’analyser à la lumière de cinq questions-clé le plan de relance que les autorités belges doivent remettre aux instances européennes fin avril.

1. Le plan de relance est-il suffisamment ambitieux?

Actuellement, la Belgique consacre environ 2% de son PIB à l’investissement public. Avec les 6 milliards d’euros d’aide européenne, on devrait passer à 3%. Mais les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni par exemple affichent déjà des ratios plus importants. L’accord de gouvernement, lui, contient l’engagement de porter l’investissement public à 3,5% du PIB en 2024 et 4% du PIB en 2030.

"Ce qui compte, c’est la qualité des projets et la qualité de la gouvernance pour accompagner ces projets." Ivan Van de Cloot Itinera Institute

Ivan Van de Cloot considère que le volume des montants engagés constitue un débat somme toute accessoire. "Ce qui compte, c’est la qualité des projets et la qualité de la gouvernance pour accompagner ces projets." Au passage, il tord le cou à une idée reçue : "On ne reçoit pas comme ça de l’argent de l’Europe car, au bout du compte, c’est quand-même le contribuable qui paie."

Ivan Van de Cloot table aussi sur le fait que la Belgique, petite économie ouverte, pourra tirer parti des plans de relance initiés par ses grands voisins. "Si les Allemands viennent avec un bon plan de relance, cela aura sans doute autant d’impact sur l’économie belge que notre propre plan de relance", prédit-il.

De son côté, Estelle Cantillon se demande si la relance doit reposer entièrement sur les pouvoirs publics. "Prenons les 32 millions d’euros prévus pour la mise en place de bornes de recharge électrique. C’est un peu comme si au siècle dernier, on avait subventionné l’installation des pompes à essence. Le marché ne peut-il pas s’en charger? L’Etat doit avant tout encadrer, fixer des standards."

Ivan Van de Cloot considère, lui aussi, que la dynamique publique poussera le secteur privé à prendre le relais, à condition toutefois que l’on garantisse un contexte favorable, en termes de sécurité juridique et de simplification administrative notamment. Et il regrette que les grandes réformes, qu’il s’agisse de la fiscalité, du marché du travail ou des pensions, soient aujourd'hui au point mort.

2. Le plan est-il pertinent et cohérent?

Pour Étienne de Callataÿ, tout ce qui est de nature à dynamiser le potentiel productif soutenable de notre économie devrait faire partie du plan de relance. À l’aune de ce critère, il juge que le Palais de Justice et le tram de Liège sont de mauvais dossiers, alors que les projets en matière de formation et d’expertise vont dans le bon sens. "Rénover le Palais de Justice se justifie au plan historique et patrimonial, mais pas dans le cadre d’un plan de relance. Cela fait penser aux fonds Feder où l’argent tombe du ciel et avec lequel on peut s’offrir quelques petits plaisirs. D’ailleurs, si la rénovation du Palais de Justice avait été quelque chose de vraiment important, on l’aurait déjà fait."

"C’est bien de rénover le bâti, c’est mieux de devenir des champions de la manière de rénover le bâti." Etienne de Callataÿ Orcadia Asset Management

L’accent devrait, selon lui, être positionné de la façon suivante: "C’est bien de rénover le bâti, c’est mieux de devenir des champions de la manière de rénover le bâti. Qu’on vienne se former en Belgique sur ce sujet, que notre expertise s’exporte, que nous développions des produits et services dans ce domaine, et les exportions."

Ivan Van de Cloot juge, lui, très positif le fait que la sélection parmi les projets se fasse par une instance externe, à savoir la Commission européenne. Cela évitera de politiser les dossiers. L’Europe se limitera à vérifier la rentabilité économique des projets. "Prenons la SNCB qui devrait recevoir de l’argent frais. Si on fait comme on a toujours fait en Belgique, c’est le dosage politique et communautaire qui l’emportera."

Il faut, insiste-t-il, que les fonds constituent un levier pour une meilleure gouvernance. "Généralement, on se soucie trop du volume des montants engagés, pas assez des process qui encadrent l’utilisation de cet argent. Ce saut qualitatif, c’est peut-être l’apport le plus important du plan de relance."

3. A-t-on maximisé les effets de levier?

Pour Étienne de Callataÿ, la formation professionnelle et la recherche sont les deux domaines où les effets multiplicateurs sont potentiellement les plus importants. Par contre, il nourrit quelques doutes sur l’effet multiplicateur de l’allongement du tram à Liège ou sur l’isolation des bâtiments publics. "On doit certes le faire, mais ce n’est pas cela qui va procurer un coup de boost à l’économie."

A contrario, Ivan Van de Cloot se félicite qu’on ait pu éviter d’inscrire dans le plan de relance des baisses de TVA (Horeca, tourisme…) qui n’auront pas l’effet de levier escompté et qui ne sont pas de nature à renforcer le tissu économique. "Si on a pu éviter cela, c’est sans doute grâce au processus de sélection européen."

"Les réformes permettront de maximiser l’effet de levier des investissements."

D’une manière générale, les trois économistes estiment que ce sont les réformes qui permettront de maximiser l’effet de levier des investissements. Or sur ce point, ils restent sur leur faim.

4. A-t-on raté des occasions?

"Ce que l’Europe demande, ce n’est pas simplement un plan d’investissement, c’est un plan de réforme et d’investissement. Ce n’est pas de l’argent gratuit, mais conditionné", rappelle Estelle Cantillon.

"Là où on attend le gouvernement, c’est sur le volet des réformes." Etienne de Callataÿ Orcadia Asset Management

"Là où on attend le gouvernement, c’est sur le volet des réformes", confirme Étienne de Callataÿ. L’accord de gouvernement prévoit déjà un certain nombre de réformes, en matière de pensions par exemple. "Là où ça va dans le bon sens, c’est lorsqu’il est question de suppression des niches fiscales. En revanche, au niveau du marché du travail, il y a tant à faire et peu d’espoir à nourrir… Notre marché du travail est tellement a-Européen, avec l’indexation automatique, la Loi Renault, les retraites anticipées, la loi sur la compétitivité, les discriminations à l’embauche, etc."

Ivan Van de Cloot épingle deux freins majeurs à une politique de relance. "Le plus grand obstacle au financement des entreprises, c’est l’incitant fiscal qui bloque des centaines de milliards d’euros sur les comptes d’épargne. À cela s’ajoute l’impact néfaste de la réglementation qui protège certains marchés contre de nouveaux arrivants. Le constat vaut tant pour le marché des produits que pour le marché du travail. Le résultat, c’est moins de concurrence et moins d’opportunités pour les personnes extérieures. La preuve avec le chômage des jeunes."

5. Quelles garanties pour la transition écologique?

Investir à la fois dans un nouveau parc éolien en mer du Nord et dans la construction de nouvelles centrales au gaz peut poser question. Estelle Cantillon tempère toutefois: "Que ce soit en 2025 ou 2035 lorsque les centrales nucléaires seront en fin de vie, il faudra de toute manière assurer la jonction à l’aide d’énergies conventionnelles avant que le renouvelable soit en mesure de prendre le relais."

"On prévoit d’investir dans la mobilité, or nous sommes déjà surmobiles en Belgique." Estelle Cantillon Solvay Brussels School

Ce qui pose davantage question à ses yeux, c’est la fiscalité en matière de mobilité: "On prévoit d’investir dans la mobilité, or nous sommes déjà surmobiles en Belgique. Un Belge parcourt autant de kilomètres par an qu’un Américain, alors que notre pays est très dense. Il faut d’abord se demander s’il est nécessaire de bouger autant? Ensuite, quel est le bon mode de transport? Jusqu’ici, on a favorisé la mobilité – surtout l’automobile – à grand renfort d’incitants fiscaux. Par contre, la fiscalité immobilière est restée dissuasive et le Belge ne déménage pas facilement."