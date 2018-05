Un premier jugement donne enfin de la chair à "l'arme fatale" fiscale

Article 344, paragraphe premier, du Code des impôts sur les revenus (CIR). " Cette mesure générale anti-abus est l’article le plus redoutable et redouté des conseillers fiscaux ", plaisante Denis-Emmanuel Philippe, avocat spécialisé en matières fiscales au sein du cabinet Bloom.

L’évitement licite de l’impôt – plus connu sous l’appellation "choix de la voie la moins imposée" – est consacré par une jurisprudence constante de la Cour de cassation. " En principe, on peut donc parfaitement mettre en place des montages guidés par des considérations purement fiscales ", pose Denis-Emmanuel Philippe.

Constructions artificielles

Du fait de cette disposition anti-abus, le contribuable qui met en place des dispositifs ayant pour seul but de contourner l’impôt et malmène donc l’objectif du CIR pourra se voir opposer, par le fisc, l’inopposabilité desdits dispositifs.

Sas fiscal

Le tribunal suit entièrement le fisc et confirme: la holding Belinvest n’est qu’une sorte de sas fiscal servant à éviter l’impôt . La technique ici utilisée est bien connue et porte le nom de plus-value interne.

Acte un: au lieu de détenir en direct une société opérationnelle et d’en sortir les réserves par le biais de dividendes – taxés à l’époque à 25% et à l’heure actuelle à 30% –, l’actionnaire apporte cette société en nature à une holding, qu’il contrôle lui-même. Acte deux: la société fait remonter des dividendes vers la holding. Au titre de revenus définitivement taxés (RDT), ils ne sont imposés qu’à hauteur de 5% (un taux qui a depuis valsé à 0%). Acte trois: la holding effectue une réduction de capital en faveur de son actionnaire, libre de taxe. C’est la beauté du système: l’impôt est quasiment nul – ce qui explique sans doute que le législateur ait fermé la porte de la plus-value interne en 2017, mais ça, c’est une autre histoire.

Technique qui a sans doute été utilisée avec peu de finesse par Belinvest et ses actionnaires. Dotée en 1999 d’un capital de 50 millions d’euros (49,996 millions via un apport en nature et 4.000 euros en espèces), la holding a été vidée de sa substance entre 2005 et 2013. Fin 2013, il n’y subsiste plus que 629.690 euros, soit à peine 1,26% du capital initial.