Un quart des CDD belges durent moins d'un mois

Si 47% des contrats à durée déterminée s’étalent sur une période de plus de six mois, la Belgique se distingue par la part importante d’embauche pour des contrats à très courte durée. Près d’un quart des CDD belges ont ainsi une durée de moins d’un mois .

17% d’indépendants

Une tendance qui va dans le sens opposé à l’évolution européenne. Aujourd’hui, 17% des travailleurs belges disposent de ce statut. "Plusieurs facteurs ont contribué à cette évolution, parmi lesquels la dynamique des professions libérales, les améliorations successives du régime social, la possibilité de combiner pension et revenus sous ce statut, l’attrait de plus en plus marqué pour la flexibilité, etc.", explique l’étude.