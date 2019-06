"Une atteinte à la liberté d'expression et de manifestation" (Robert Verteneuil)

En juin dernier, le tribunal correctionnel avait condamné le syndicaliste pour "entrave méchante à la circulation". La FGTB avait interjeté appel. Pour se faire débouter, ce mercredi. "Il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression et de manifestation", déplore son président.

"Le procès de la honte", avait qualifié la FGTB. Qui trouve son origine dans une action syndicale organisée par le syndicat socialiste le 24 juin 2016. Qui, en cette journée de grève nationale ayant le relèvement de l'âge légal de la pension dans le viseur, avait bloqué en cinq points les routes d'accès menant au port d'Anvers . Ce qui n'avait guère plu au ministère public qui avait porté la chose devant le tribunal correctionnel. Avec un premier verdict, tombé le 29 juin 2018, qui voyait le président de la FGTB anversoise condamné pour "entrave méchante à la circulation" , en sa qualité d'organisateur de l'action syndicale. Et ce au nom de l'article 406 du Code pénal.

Pour le syndicat socialiste, c'est la douche froide. "La justice a parlé", soupire son président Robert Vertenueil. Qui n'a nullement l'intention de critiquer le jugement ou le travail du juge. "Celui-ci a effectué son travail en fonction du corpus législatif existant." Mais qui tient par contre à exprimer son inquiétude. "Notre société dérive insidieusement. Ce qui pose problème, c'est que le ministère public ait porté l'affaire devant une juridiction correctionnelle. Or une action de contestation sociale ne devrait pas atterrir devant un tribunal, sauf si certains participants se livrent à des délits ou des voies de fait. La rue appartient au peuple, pas aux dirigeants. Il s'agit clairement d'une atteinte à la liberté d'expression et de manifestation, et à notre capacité à nous indigner, que l'on tente de restreindre par le biais d'une voie judiciaire."