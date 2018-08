"Une culture des starters prévaut enfin dans notre pays"

Selon le SNI, le nombre d’indépendants âgés de 18 à 30 ans a augmenté de 43% entre 2007 et 2017. Pendant la même période, le nombre total d’indépendants n’a augmenté que de 20%.

Vous êtes jeune et devenu indépendant ces dix dernières années? Alors vous faites partie de cette forte augmentation.

En 2017, le nombre de jeunes indépendants de moins de 30 ans était de 120.151, contre 83.827 dis ans plus tôt.

En effet, d'après le SNI, le nombre d’indépendants âgés de 18 à 30 ans a augmenté de 43% entre l’année 2007 et l’année 2017* .

Plus d'un million d'indépendants en 2017

C’est une bonne chose que les jeunes éprouvent davantage d’intérêt pour l’entrepreneuriat. Les jeunes starters d’aujourd’hui assurent la prospérité et ils créent les emplois de demain.

11% d’entre eux sont âgés de moins de 30 ans. En 10 ans, le nombre d’indépendants âgés de moins de 30 ans a augmenté au moins deux fois plus vite que le nombre total d’indépendants.

"Premièrement, une culture des starters prévaut désormais enfin dans notre pays et elle permet aux entrepreneurs débutants de s’adresser à de très nombreux endroits pour obtenir gratuitement des conseils et un encadrement. Ce soutien est un incitant pour les jeunes qui souhaitent franchir le pas et lancer leur propre affaire. En outre, il se trouve que l’entrepreneuriat est ‘in’ auprès des jeunes."