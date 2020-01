Une divergence de stratégie entre les organisations syndicales?

Malgré un froid piquant, quelque 10.000 militants de la FGTB ont battu le pavé à Bruxelles mardi matin pour défendre la sécurité sociale. Bien que la CSC et la CGSLB prônent aussi son refinancement, elles ne participaient pas à la manifestation initiée par le syndicat socialiste. Une divergence de stratégie à l'approche des élections sociales?

Remontons quelque peu dans le temps. En décembre 2014, pas moins de 120.000 personnes avaient été mobilisées par les trois organisations syndicales pour contester les premières mesures du gouvernement Michel. Par la suite, le front commun était encore parvenu à rassembler 45.000 et 60.000 manifestants dans la capitale lors d'actions contre la suédoise. Cette fois-ci, l'affluence fut moindre: 10.000 personnes sont sorties dans les rues, à l'appel du seul syndicat socialiste, pour défendre la Sécu alors que le gouvernement est en affaires courantes.

"Nous n'avons pas été conviés à la manifestation. La FGTB avait la volonté de sortir seule." CSC Syndicat chrétien

Un désaccord entre les organisations représentatives des travailleurs se cache-t-il derrière l'absence de front commun? Pas du tout, assure-t-on du côté de la CSC. "Nous n'avons pas été conviés à la manifestation. La FGTB avait la volonté de sortir seule et nous n'avons donc pas eu à nous prononcer sur notre participation", y explique-t-on.

Dans nos colonnes, le président de la FGTB, Robert Vertenueil, s'inscrit en faux par rapport à ces déclarations. L'homme fort du syndicat socialiste affirme avoir proposé à trois reprises à Marc Leemans, son homologue du syndicat chrétien, de se joindre à l'organisation de la manif. Parole contre parole donc...

"Il y a un consensus sur le message politique, mais il n’y en avait pas sur le fait de manifester ou pas." Robert Vertenueil Président de la FGTB

Malgré l'absence de front commun, M. Vertenueil estime que le message en faveur de la défense de la Sécu n'est pas déforcé. "Il y a un consensus sur le message politique, mais il n’y en avait pas sur le fait de manifester ou pas", résume-t-il. Une analyse confirmée à la CSC: "Les revendications sont les mêmes. Sur ce dossier là, excepté aujourd'hui, on s'est toujours exprimé en front commun et on continuera à le faire".

Une approche différente à la CGSLB

"La CGSLB a décidé d'intervenir dans le débat sur l'avenir de la sécurité sociale autrement." CGSLB Syndicat libéral

Du côté de la CGSLB par contre, on assume de ne pas participer à l'action menée par la FGTB. Le syndicat libéral explique qu'il a "décidé d'intervenir dans le débat sur l'avenir de la Sécurité sociale autrement", notamment via un processus d'information et des réflexions dont les conclusions seront dévoilées en juin.

"Faire descendre des militants dans la rue maintenant nous semble prématuré, d'autant plus que le gouvernement en affaires courantes ne peut prendre aucune décision et que le prochain exécutif fédéral de plein exercice tarde à se constituer", ajoute-t-il.

Pour justifier le timing de son action, la FGTB assure qu'elle entend s'adresser à tous les partis. "Les idées qui circulent dans le monde politique à propos de la Sécurité sociale, cela nous fait un peu frémir! On se dit qu’on avait donc bien raison de considérer qu’il fallait battre la voie publique pour rappeler à tous les partis que la Sécu est la propriété des travailleurs", explique M. Vertenueil. La manifestation serait en quelque sorte un avertissement...

L'approche des élections sociales

Même si les organisations syndicales s'en défendent, l'approche des élections sociales pourrait aussi avoir pesé dans la balance. "Avant ces élections, chacune des organisations a tendance à mobiliser ses troupes de manière différente en fonction de sa culture historique. Du côté de la FGTB, c'est clair qu'il faut chauffer un peu les troupes à blanc, notamment en manifestant dans la rue", analyse le spécialiste en histoire sociale, Pierre Tilly (UCLouvain).

Cette approche s'inscrit dans une culture d'action et de terrain, qui occupe une place importante au syndicat socialiste. "La FGTB montre qu'elle est en ordre de marche pour les élections sociales. Son message s'adresse aux employeurs", précise le professeur louvaniste. À la CSC, la culture d'action et de terrain existe aussi, mais historiquement "la recherche du compromis" occupe une place plus importante, explique-t-il. L'absence du syndicat chrétien à l'action du jour ne serait donc en soi pas surprenante.