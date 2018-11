Une dizaine de mesures jobsdeal déboulent sur la table du gouvernement

Le ministre de l’Emploi dépose sur la table du gouvernement une dizaine de mesures qui concrétisent l’accord sur le jobsdeal passé durant l’été. Le dossier de la dégressivité accrue des allocations de chômage n’en fait pas partie, le dossier n’est pas encore prêt.

Les premières mesures du pacte pour l’emploi passé par le gouvernement durant l’été étaient attendues pour l’automne. On y est, les feuilles tombent. Et les premières décisions aussi. Le ministre de l’Emploi Kris Peeters (CD&V) vient en effet aujourd’hui à la table du gouvernement avec une farde bien remplie de mesures destinées à soutenir les personnes qui perdent leur job et les aider à retrouver un emploi rapidement. Et aider les employeurs à combler les fonctions en pénurie: 134.570 postes très exactement pour lesquels les patrons n’arrivent pas à trouver de la main-d’œuvre qualifiée. L’un n’allant pas sans l’autre. C’est ce qu’on a appelé le jobsdeal. Ces mesures devraient entrer en vigueur au 1er janvier 2019.

Ce pacte pour l’emploi comportait 28 points allant de la dégressivité des allocations de chômage aux incitants à la formation aux métiers en pénurie, en passant par la hausse des plafonds de revenus après la pension ou la restriction de l’accès au crédit-temps de fin de carrière. Parmi ce paquet, une dizaine de mesures devraient être approuvées aujourd’hui. Les voici.

1. Chômage. Notons tout d’abord que dans ce package emploi, on ne retrouvera pas (encore) la dégressivité accrue des allocations de chômage. Si les grands principes sont connus (on augmente les allocations de chômage en première période, mais elles arriveront ensuite plus rapidement à leur niveau minimum en troisième période), le dossier n’est pas encore mûr au niveau technique pour aboutir.

Et donc, le gouvernement va se pencher sur d’autres mesures, parfois assez techniques. Comme l’inscription plus rapide des demandeurs d’emploi au chômage. Il faudra ainsi s’inscrire au Forem, chez Actiris ou au VDAB obligatoirement dans le mois qui suit sa notification de licenciement, l’objectif étant d’optimaliser les chances de retrouver un job. Il sera aussi encouragé fiscalement à investir une partie de son préavis (un tiers maximum) dans la formation.

Les conditions d’accès au régime de la prépension individuel (RCC) sont resserrées: il faudra afficher 41 ans de carrière au compteur. En cas de restructuration, il faudra avoir 60 ans (en 2020). Le travailleur prépensionné devra rester disponible pour le marché du travail jusqu’à 65 (ou 43 ans de carrière) d’ici 2020.

2. Invalidité. Toujours dans le cadre d’une perte d’emploi, une autre mesure présentée aujourd’hui prévoit un ouplacement (d’une valeur de 1.800 euros) pour les travailleurs perdant leur job suite à une fin de contrat pour raison médicale. L’objectif étant de permettre à la personne qui ne peut plus assumer son job pour des raisons de santé (allergie, problème moteur…) de retrouver un autre poste qui correspondra davantage à ses capacités (physiques), et éviter ainsi qu’elle ne tombe dans l’invalidité de longue durée.

Côté invalidité encore, une autre mesure vise aussi à éviter de précipiter les plus âgés dans la pension, en ouvrant le droit aux allocations de maladie pendant 6 mois (au lieu de 1 mois actuellement) lorsque l’on travaille encore après 65 ans.

3. Formation. Le ministre de l’emploi propose aussi d’assouplir les conditions d’accès des clauses d’écolage aux formations aux métiers en pénurie. Il s’agit ici de permettre aux employeurs de récupérer une partie des coûts d’une formation offerte à un travailleur qui quitterait prématurément l’entreprise. L’objectif étant de faire sauter le frein qui empêchait les employeurs d’investir davantage dans la formation, dont la crainte d’un investissement à perte.

Toujours côté formation, le crédit-temps thématique pour la poursuite d’une formation est prolongé de 12 à 48 mois si l’on opte pour une formation dans un job en pénurie.

Enfin, les entreprises seront incitées à mieux réorienter les personnes envoyées en prépension en cas de restructuration (bénéficiaires d’un chômage avec complément d’entreprise). Elles seront obligées de débourser au moins 3.600 euros pour offrir une formation liée à un métier en pénurie.

4. Jeunes. Depuis le mois de mars, les entreprises sont encouragées à embaucher des jeunes. Mais il manquait l’incitant financier: un rabais sur la taxation du salaire brut des jeunes de 18 à 21 ans. C’est ce qu’on appelle les startersjobs. Cette mesure est venue plusieurs fois sur le tapis, sans parvenir à être concrétisée. cela pourrait être chose faite aujourd’hui. Pour rappel, la mesure prévoit une baisse du salaire brut de 6%, 12% et 18% pour les jeunes de respectivement 20, 19 et 18 ans. Pour coller aux situations particulières, une disposition technique prévoit que le complément que le jeune perçoit (afin d’éviter une perte salariale due à la baisse de son salaire brut) sera calculé en faisant la différence entre le salaire net calculé sur la base du brut réduit, et le salaire net calculé sur la base du brut non réduit.

5. Fin de carrière. Dans le but de maintenir les travailleurs à l’emploi plus longtemps, le jobsdeal contenait aussi la restriction apportée aux crédits-temps de fin de carrière. Ils ne seront dorénavant plus accessibles avant 60 ans (contre 55 ans actuellement).