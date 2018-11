Une entreprise sur cinq victime d'une fraude au cours des douze derniers mois

Dans un monde toujours plus numérique, le hacking n’est pourtant pas la technique la plus populaire pour commettre une fraude. La fausse facture demeure, de par sa simplicité, la forme de fraude la plus fréquente. Un cas de fraude sur trois est une fausse facture. Et 15% des entreprises interrogées indiquent avoir payé au moins une fausse facture ces 5 dernières années. Sur la seule année 2017, 7% des entreprises interrogées en ont été victimes. Les détournements d’actifs se retrouvent à la deuxième place tandis que la cybercriminalité complète le top 3.