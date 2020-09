Une entreprise sur six a un besoin urgent de liquidités

"Si on retire ces dernières, il reste encore 16% des entreprises, soit près d’une entreprise sur six, dont la situation était parfaitement saine avant la crise et qui est aujourd’hui confrontée à d’importants problèmes de liquidité ", observe Eric Van den Broele, responsable du département de recherche chez Graydon. Si on compare à la situation d’avant-crise, les besoins supplémentaires de liquidité s’élèvent actuellement à environ 83 milliards d’euros.

Certains secteurs sont plus touchés que d’autres, à commencer par l’horeca (51%), les transports (43%) et les activités récréatives (41%). Les entreprises plus jeunes et plus petites souffrent davantage de la crise que les entreprises plus anciennes et plus grandes. Si les grandes entreprises résistent mieux, c’est parce qu’avec les années, elles ont pu se constituer des réserves qui, aujourd’hui, offrent un ballon d’oxygène salutaire. Les start-ups et scale-ups représentent les champions de demain et leur disparition éventuelle risque de peser sur le potentiel de croissance de l’économie.