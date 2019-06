Une fois de plus, la Belgique échappe à la sanction budgétaire européenne

1.Pourquoi la Belgique échappe, une nouvelle fois, à la sanction.

Sauf que l’Europe n’applique plus ses propres préceptes aveuglément. Et prend en compte ce qu’elle nomme des " facteurs pertinents ", permettant d’adoucir et de contextualiser un brin le verdict.

2.Quelles recommandations la Commission formule-t-elle?

- Finances publiques. Rien de neuf sous le soleil: il est toujours demandé à la Belgique de soigner son déficit à hauteur de 0,6% du PIB par an et d’affecter les recettes exceptionnelles à la réduction de la dette. L’Europe pointe également le coût du vieillissement, ce défi majeur qui attend les finances belges. Piquant: au lieu de procéder à des coupes linéaires – la fameuse "râpe à fromage" dont on abuse dans ce pays – afin de réduire la dépense publique, la Commission recommande chaudement à la Belgique d’inspecter à la loupe lesdites dépenses et de mettre en place une culture de l’évaluation. Qui fait cruellement défaut, même si l’idée commence à faire son chemin – la Flandre et le Fédéral ayant effectué leurs premiers pas en ce sens. Bonne âme, la Commission fournit même une première piste: et si la Belgique évaluait l’efficacité des aides publiques indirectes accordées aux entreprises au nom de la recherche et du développement, et qui pèsent lourd?