Une inflation belge qui se stabilise

En novembre, l'indice des prix à la consommation s'est très timidement redressé, faisant passer l'inflation de 2,75% à 2,78%. Les principales hausses de prix ont concerné l’électricité, le gasoil de chauffage et les boissons alcoolisées alors que les carburants et les fruits ont exercé un effet baissier.

L'inflation belge confirme son bond acté en octobre dernier. Sur un mois elle est passée de 2,75% à 2,78% fin novembre. Pour rappel, elle s'affichait à 2,35% en septembre 2018.

Sur le mois écoulé, l'électricité a connu une hausse de prix moyenne de 3,0%. Le gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a coûté en moyenne 2,1% plus cher en novembre et les prix des boissons alcoolisées ont de 1,9% en moyenne, ressort-il des chiffres compilés par Statbel, l'office national de statistique. Egalement à la hausse, les prix des voyages (+1,5% sur un mois) et la note dans les cafés et les restaurants (+0,4%) ont aussi apporté leur soutien à l'ascension de l'indice des prix à la consommation (voir graphique ci-dessous). Celui-ci a pris 0,17 point (+0,16%) à 108,48 points en novembre contre 108,31% le mois précédent. La hausse n'est pas fulgurante et a été ralentie par le repli des carburants (-1,9%) et celui des fruits (-3,6%).

2,78% L'inflation belge L’inflation s’élève désormais à 2,78% contre 2,75% en octobre et 2,35% en septembre. Sur la base de l’indice santé, l’inflation s’élève ce mois-ci à 2,48% contre 2,29% en octobre et 1,91% en septembre. Le taux d’inflation hors produits énergétiques a grimpé en novembre pour atteindre 1,66%, contre 1,52% en octobre et 1,49% en septembre.

Vue en plein écran L'indice des prix à la consommation - Novembre 2018 ©Statbel

+17,8% sur un an pour le gasoil de chauffage

En ce qui concerne l'alimentation, l’inflation s'élève désormais à 1,94% contre 2,63% le mois précédent et 2,44% en septembre. Même s'ils sont en recul sur un mois en novembre, les fruits frais ont coûté 3,2% de plus sur un an. Idem pour les légumes frais. Il faut compter à présent 3,4% de plus qu'il y a un an. Les pommes de terre se négocient d'ailleurs 11,5% plus chères ce mois-ci par rapport à novembre 2017. Les prix du poisson et des fruits de mer ont augmenté de 3,6% sur la même période.

Les prix ont augmenté de 2,6% pour les boissons non alcoolisées et de 2,8% pour les boissons alcoolisées. Le prix du tabac a augmenté de 6,2% par rapport à novembre de l'an dernier.

L’inflation de l'énergie s’élève désormais à 12,58% contre 13,75% le mois dernier et 9,87% en septembre. L'électricité coûte désormais 10,6% plus cher qu'il y a un an. Le gaz naturel coûte 18,1% plus cher qu'en novembre de l'année dernière. Le prix du gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a progressé de 17,8% en un an. Les carburants coûtent désormais 10,4% de plus qu'un an auparavant.