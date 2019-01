Une série de produits médicaux bientôt moins chers

A partir du 7 février on pourra se procurer certains produits médicaux dans les supermarchés et autres commerces, et non plus seulement en pharmacie. Est concerné le matériel stérile (pansements, sondes...).

Les patients et prestataires de soins en Belgique pourront prochainement trouver plus facilement et à moindre coûts une série de produits médicaux, notamment du matériel stérile comme des pansements et des sondes.

A ce jour, ces produits ne peuvent être achetés qu'en pharmacie mais à partir du 7 février on pourra s'en procurer également dans les supermarchés et autres commerces, ce qui devrait permettre de faire baisser les prix et augmenter leur disponibilité, selon la ministre fédérale la Santé.

Ces changements sont rendus possibles par l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation sur la distribution des dispositifs médicaux inspirée par un règlement européen de 2017.

Les produits vendus en grandes surfaces devront toutefois répondre aux mêmes critères stricts de qualité, de sécurité et de traçabilité que ceux vendus par les pharmaciens. Les nouveaux revendeurs devront en outre se faire enregistrer au préalable auprès de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé qui assure les contrôles.