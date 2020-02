Va-t-on ramener la TVA sur l'électricité à 6%?

Trois propositions de loi visent à ramener la TVA sur l'électricité à 6%. Pour aider les ménages à assumer leur facture. Mais celle-ci est en baisse et la mesure présente quelques effets pervers...

Trois propositions relatives au prix de l'électricité seront discutées cet après-midi en commission des finances et du budget de la Chambre cet après-midi.

La première émane du PTB et fixe à ramener à 6%, plutôt que 21% la TVA sur l'électricité , mais aussi sur le gaz. La proposition du sp.a ne vise que l'électricité fournie aux clients résidentiels et le PS veut considérer l'électricité comme un bien de première nécessité, auquel de facto le taux réduit de TVA s'appliquerait.

La facture moyenne d'électricité d'un ménage a baissé de 120 euros sur un an

La baisse de la TVA sur l'électricité, c'est une mesure que l'on connaît bien en Belgique, puisqu'elle a été d'application durant l'ère Di Rupo, à partir du printemps 2014, avec l'intention avancée à l'époque de renforcer le pouvoir d’achat des citoyens , afin de soutenir la consommation. Mais par ricochet, la formule tailladait ce même pouvoir d'achat vu qu'elle avait retardé le franchissement de l'indice pivot et donc l'indexation des salaires et allocations sociales . Mais avec la Suédoise au pouvoir , marche arrière toute. Il fallait de l'argent pour combler le trou budgétaire . A l'été 2015, le taux de 21% était de nouveau appliqué à la fourniture d'électricité .

Pourquoi en reparler?

Les différentes propositions de loi mettent en avant les difficultés des ménages face au prix de l'énergie. Mais qu'en est-il de l'évolution de ces coûts? La Creg, régulateur fédéral des marchés de l'électricité et du gaz, vient de sortir son tableau de bord. Celui-ci montre qu'en janvier dernier, la facture d'un ménage moyen en Belgique était de 914,84 euros. Environ 120 euros moins cher qu'un an plus tôt.