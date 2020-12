Vers des soldes en février et en août?

Déplacer les soldes en février et en août, plutôt qu'en janvier et juillet, c'est une idée avancée ce week-end par des parlementaires CD&V.

Exit janvier et juillet, welcome février et août! Voilà donc l'idée de Nathalie Muylle, qui était encore récemment ministre de l'Emploi, et de sa collègue de parti Leen Dierick.