Vers un déficit budgétaire à près de 10 milliards

À la fin de 2018, le budget avait affiché un déficit de 0,7% du PIB, soit 3,2 milliards d’euros. Le gouvernement y était parvenu en usant d’un truc "one shot" visant à booster les versements anticipés des sociétés. Cet effet ne joue plus depuis cette année. Et à cela s’ajoute la hausse des coûts pour les pensions et les soins de santé. Cette année, le déficit budgétaire a donc grimpé à 7,5 milliards d’euros et s’envolera donc en 2020 à 9,6 milliards d’euros.